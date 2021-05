Lan tỏa văn hóa nói lời cảm ơn

Dân trí Một chương trình do Trung ương Đoàn phát động nhằm lan tỏa văn hóa cảm ơn tới mọi người, khơi dậy những giá trị tốt đẹp, tạo môi trường để mỗi người mỗi ngày, có thể trao đi và nhận được lời cảm ơn.

Cuộc sống tốt đẹp của mỗi chúng ta được tạo nên bởi sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của người khác. Một lời cảm ơn chân thành sẽ khiến cho mỗi người sát gần lại với nhau hơn, xóa nhòa mọi khoảng cách và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn vì có nhiều người tốt, việc tốt được lan tỏa trong cộng đồng.

Từ ý tưởng nhân văn đó, chương trình "Thank you, Vietnam" mong muốn lan tỏa văn hóa cảm ơn tới tất cả mọi người, khơi dậy những giá trị tốt đẹp, tạo môi trường để mỗi người, mỗi ngày, có thể trao đi và nhận được lời cảm ơn nhiều hơn, để thấy mình có ích và được khích lệ, để lan tỏa sức mạnh của lời cảm ơn trong cộng đồng, trong đó, hạt nhân là những người trẻ.

Chương trình lan tỏa lời cảm ơn mang tên "Thanh you, Vietnam" được TƯ Đoàn TNCS HCM phát động.

Chương trình "Thank you, Vietnam" năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS HCM phát động, được triển khai thiết thực tạo nguồn quỹ xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được triển khai trong thời gian 3 tháng và hướng tới mục lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn.

Để tham gia, mỗi người bày tỏ lời cảm ơn tới những người trân quý trong cuộc sống và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, cùng website của chương trình. Mỗi lời cảm ơn được bày tỏ là một đóng góp cho quỹ 5 tỷ đồng nhằm xây dựng nhà nhân ái giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết: "Chương trình "Thank you, Vietnam" là một trong những giải pháp cụ thể nhằm triển khai cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", thông qua việc phát huy lợi thế của mạng xã hội nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ, chia sẻ sự biết ơn đối với những giá trị tốt đẹp xung quanh, mang đến thái độ tích cực trong cuộc sống, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong thanh thiếu nhi và toàn xã hội".

Mai Châm