"Hot boy hàng không" mới nổi hút fans nhờ vẻ đẹp tự nhiên giản dị, ấm áp

Dân trí Chàng trai 9x bất ngờ gây sự chú ý với cộng đồng mạng nhờ khoảnh khắc khoe góc nghiêng thần thái khi làm tiếp viên hàng không. Anh chia sẻ những bí mật về nghề này.

Là cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhưng Bùi Sỹ Khiêm (sinh năm 1995, quê ở Tiền Giang) lại có duyên với công việc làm tiếp viên hàng không.

Lý giải cho sự chuyển hướng đó, Sỹ Khiêm chia sẻ: "Sau khi ra trường, mình đã làm việc đúng chuyên ngành khoảng 2 năm. Tình cờ, một người bạn gợi ý mình đi thi tuyển tiếp viên hàng không. Lúc đó, mình không hề có kiến thức nào về máy bay, thậm chí, còn chưa đi máy bay bao giờ. Một năm sau gợi ý tình cờ đó của người bạn, mình đã thử và có kết quả không ngờ như bây giờ".

Bức ảnh của nam tiếp viên hàng không thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Do đặc thù công việc, nam tiếp viên thường xuyên phải xa gia đình và chỉ về quê thăm bố mẹ khi được nghỉ dài ngày. Sỹ Khiêm tâm sự: "Khi mình chuyển hướng sang làm công việc hiện tại, mẹ nói: "Sau về già nghỉ tiếp viên thì con sẽ làm gì, làm nhiều lắm cũng vài năm, công việc giờ giấc không ổn định". Tuy nhiên, mình vẫn thi, vẫn làm, và cố gắng từng ngày để chứng minh với bố mẹ".

Nam tiếp viên hàng không tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc khi làm việc.

Thời gian đầu chuyển hướng làm tiếp viên hàng không, Sỹ Khiêm hơi khó khăn trong việc thích nghi với giờ giấc của các chuyến bay. Tuy nhiên, khi đã làm việc lâu, anh cảm thấy quen và biết cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.

Gạt qua những khó khăn đó, nam tiếp viên cho rằng bản thân mình đã học được nhiều điều mỗi khi làm nhiệm vụ trên chuyến bay: "Sự bình tĩnh, tỉnh táo để xử lý những tình huống khẩn cấp; luôn đảm bảo an toàn bay cho hành khách; giữ thái độ niềm nở, vui tươi khi tiếp xúc với bất kỳ ai".

Sỹ Khiêm sở hữu tài khoản mạng xã hội Facebook với hơn 55.000 người theo dõi.

Có lợi thế về ngoại hình, Sỹ Khiêm cũng dành thời gian rảnh để làm thêm người mẫu ảnh. Anh chia sẻ: "Khi rảnh, mình nhận làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập, một phần nhằm phát huy hết khả năng và sở trường của bản thân.

Đôi khi, mình nhận được một vài tin nhắn của người lạ ngỏ ý muốn làm quen và rủ đi uống cafe. Còn những tin nhắn mang tính gạ gẫm hay thô tục, mình may mắn chưa gặp phải".

Tuy không theo đuổi công việc đúng với chuyên ngành đã học nhưng anh vẫn cảm thấy không hối hận vì điều đó. Bởi anh nhận thấy, quá trình học đại học đã đem lại cho bản thân nhiều trải nghiệm, kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên công việc của nam tiếp viên hàng không bị ảnh hưởng. Sỹ Khiêm tâm sự: "Dịch ảnh hưởng đến toàn bộ công việc của mình, từ làm tiếp viên hàng không đến người mẫu ảnh. Số lượng chuyến bay giảm hơn so với trước kia, các nhãn hàng thời trang cũng giảm lượng công việc cần thuê model. Do đó, thời điểm này mình ở nhà nhiều hơn và tuân thủ giãn cách xã hội.

Mình cũng không thể làm thêm công việc nào khác bởi dịch, do đó, mình chỉ biết gắng gượng qua mùa dịch này. Để ở nhà không chán, mình thường xem phim, chơi game, tập thể thao nhẹ để tăng cường sức khỏe".

Chàng trai 9x theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, năng động nhưng cũng khá ấn tượng với người đối diện.

Sỹ Khiêm thích mẫu hình bạn gái hiền lành và dễ thương, đặc biệt là lùn hơn anh.

"Hot boy hàng không" cho rằng, anh không quá quan trọng hình mẫu người yêu lý tưởng của mình bắt buộc phải là tiếp viên hàng không. Đối với anh, có tình cảm, yêu và thương chân thành thì sẽ không đặt nặng các tiêu chí lên đối phương.

Nam tiếp viên có sở thích đi du lịch, chụp ảnh, và giao lưu với bạn bè. Anh là một người khá gần gũi, thân thiện và dễ giao tiếp với người lạ.

Nam tiếp viên cảm thấy may mắn khi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngắm góc nghiêng thần thái của nam tiếp viên hàng không.

Sỹ Khiêm khẳng định, tuy tiếp viên hàng không không phải sự chọn lựa ban đầu nhưng anh sẽ theo đuổi nó đến khi hết năng lượng và sức khỏe.

Hồng Duệ