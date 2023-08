"Hoàng tử" điển trai của gia tộc danh giá Nhật Bản, nổi tiếng từ năm 2 tuổi

Không chỉ diễn kịch kabuki, Fujima Itsuki còn lấn sân sang một số lĩnh vực khác như thời trang, diễn viên lồng tiếng. Anh từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí GQ Nhật Bản và tham dự sự kiện triển lãm "SEE LV" do Louis Vuitton tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Bên cạnh đó, chàng thiếu gia còn góp giọng trong hoạt hình "Words bubble up like Soda pop" (Ảnh: IGNV).