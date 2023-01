"Hẹn hò 7 năm, quá khác biệt, tôi không biết lúc nào nên chia tay bạn trai"

Một cô gái chia sẻ: "Tôi chung sống với bạn trai của mình được bảy năm và tôi yêu anh ấy. Anh ấy khiến tôi hạnh phúc và tôi thích dành thời gian ở bên anh ấy. Tôi từng nghĩ sẽ kết hôn với anh ấy nhưng theo thời gian, tôi thấy mình dần trở nên nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi cảm thấy như chúng tôi không hợp nhau. Anh ấy và tôi có quan điểm khác nhau và trong những năm gần đây, anh ấy ra ngoài nhiều hơn và tiệc tùng nhiều hơn.

Tôi 29 tuổi và anh ấy 30 tuổi. Tôi muốn sớm ổn định cuộc sống nhưng anh ấy dường như ngày càng hướng đến lối sống tiệc tùng và không quan tâm lắm đến cảm xúc, mong muốn và nhu cầu của tôi. Nếu anh ấy muốn làm điều gì đó, anh ấy sẽ làm bất kể tôi có thích hay không.

Tôi đã dành tất cả cho mối quan hệ này và tôi chưa sẵn sàng để mọi thứ tan vỡ. Bạn trai thực ra cũng có quan tâm đến tôi, nhưng nhìn chung, tôi không cảm thấy an toàn lắm trong mối quan hệ này và tôi không cảm thấy mình tin tưởng 100% rằng anh ấy sẽ không lừa dối tôi.

Chúng tôi quá khác biệt và chúng tôi là những người rất khác nhau với những quan điểm về giá trị sống khác nhau. Anh ấy muốn tự do và phiêu lưu, còn tôi muốn có gia đình và sự ổn định.

Tôi vẫn nuôi hy vọng rằng mọi chuyện giữa chúng tôi rồi sẽ ổn thỏa. Tôi đã mệt mỏi và không muốn bắt đầu lại từ đầu với một người khác. Bạn có thể đưa ra một số lời khuyên về những gì tôi có thể làm hoặc làm thế nào để biết khi nào nên từ bỏ một mối quan hệ?".

Yêu nhau 7 năm nhưng tôi cảm thấy không yên tâm về bạn trai (Ảnh minh họa: Freepik).

Sophia Benoit, nhà văn nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ, đã có câu trả lời cho vấn đề này. Sophia thường xuyên viết bài cho các chuyên mục về tình yêu, chuyện hẹn hò và văn hóa cho các tạp chí tên tuổi như GQ, The Cut, The Guardian, Allure, Refinery29. Cô luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích về chuyện tình cảm của các cặp đôi.

Văn sĩ Sophia Benoit chia sẻ: "Mối quan hệ tình cảm không phải là một khoản đầu tư. Bạn đừng nên "đặt cọc" cho một cuộc sống tốt đẹp bằng cách dành thời gian của mình cho một ai đó.

Mối quan hệ với ai đó không phải là lập kế hoạch chiến lược để ở bên một người sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhất cho những nỗ lực của bạn, đó là việc cùng ai đó vun đắp, cùng nhau tạo ra một cuộc sống mà cả hai bạn đều mong muốn, điều đó khiến cả hai bạn đều cảm thấy hài lòng.

Bạn không thể có mối quan hệ tình cảm với một người với hy vọng rằng nó sẽ biến đổi một cách kỳ diệu thành chính xác những gì bạn muốn nếu bạn chỉ đơn giản là chịu đựng và ở lại.

Có vẻ như bạn muốn sự cam kết lâu dài và sự an toàn từ một người hơn là bạn muốn có tình yêu, sự thân mật hay hạnh phúc. Bạn đã viết như thể việc cưới được một người chồng là một thành tựu và một khi bạn có được, bạn sẽ hài lòng.

Tôi không coi thường hôn nhân, nó có thể khiến bạn cảm thấy tuyệt vời và mang lại niềm vui cho bạn. Nhưng nếu bạn tìm thấy một người miễn cưỡng, hoặc không thực sự phù hợp, sẽ không bao giờ bạn cảm thấy cuộc hôn nhân đó trọn vẹn.

Hiện tại, hai bạn dường như có những ưu tiên khác nhau, điều đó không xấu nhưng cũng không tốt. Tôi nghĩ cả hai bạn đều yêu nhau nhưng tôi không chắc liệu các bạn có thích nhau nhiều hay không.

Có vẻ như giao tiếp của hai bạn đang chưa đầy đủ. Nếu bạn quyết định tiếp tục mối quan hệ này, bạn nhất định phải thay đổi điều đó. Tôi thực sự khuyên bạn và bạn trai tham gia buổi trị liệu, điều này có thể hữu ích khi tìm hiểu lý do tại sao đối tác của bạn thích đi chơi và tiệc tùng.

Bạn nên tìm hiểu những gì khiến anh ấy vui vẻ? Có phải anh ấy quá bận rộn và muốn được tiệc tùng để thư giãn? Có phải anh ấy đang chơi bù cho ngày trẻ? Có phải anh ấy đang thiếu hứng thú trong cuộc sống?

Có những thứ bạn cần thảo luận với anh ấy. Bạn đang nghĩ về người đàn ông mà bạn đã ở bên trong bảy năm. Bạn lo sợ anh ấy lừa dối vì lý do này, lý do kia. Thật ra, điều duy nhất khiến mọi người lừa dối là họ muốn làm như vậy, không vì bất cứ lý do gì.

Nếu bạn không tin tưởng đối tác của mình, bạn cần tìm hiểu xem điều gì ở anh ấy và bản thân bạn đã khiến bạn nghĩ như vậy. Điều gì khiến bạn cảm thấy bất an? Đối tác của bạn có thể làm gì để trấn an bạn? Bạn cảm thấy mình đang thiếu điều gì?

Nếu bạn thật sự nghĩ rằng anh ấy không chung thủy, bạn không nên ở bên anh ta. Không có thứ gọi là "ngoại tình tình cờ". Sự thật là nếu đối tác của bạn muốn lừa dối, họ sẽ làm như vậy, đó không phải là lựa chọn mà là mong muốn.

Cho đến nay, có vẻ như anh ấy không cho bạn bất kỳ lý do nào để nghĩ rằng anh ấy đang lừa dối ngoài việc thích tiệc tùng và không ở bên bạn. Theo tôi thấy, vấn đề là anh chàng này không khiến bạn cảm thấy được yêu thương, và bạn chưa biết cách yêu cầu được quan tâm.

Mối quan hệ này đã mang lại cho bạn rất nhiều thứ, nếu không như vậy thì nó đã không kéo dài được bảy năm. Bạn nói rằng hiện tại hai bạn không có cùng quan điểm sống và đó là lý do hoàn toàn chính đáng để chấm dứt mối quan hệ này, nhưng tôi khuyên bạn nên học cách rút kinh nghiệm.

Hãy tìm hiểu điều gì đã xảy ra và bạn có thể làm gì khác đi để ở bên một người thực sự phù hợp và khiến bạn cảm thấy tin tưởng. Bạn nên ở bên một người mà bạn có thể mở lòng để nói chuyện, để bộc lộ mong muốn và nhu cầu cũng như sự bất an của bạn.

Bảy năm qua không phải là sự lãng phí. Đó là cuộc sống của bạn. Bạn không thể lãng phí cuộc sống của mình. Bạn có thể đưa ra những lựa chọn sẽ dẫn bạn đến những hướng đi mới, hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Tôi hy vọng bạn làm được điều đó".