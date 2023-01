Hà Nội dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước

Ngày 12/1, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022 đã được triển khai hiệu quả, sáng tạo, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi Thủ đô tham gia và có sức lan tỏa rộng rãi tới các tỉnh, thành trên cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Quang Trường).

"Với những thành tích đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng chỉ đạo một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội:

Thứ nhất, năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ Đoàn, Hội Thủ đô cần nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên thông qua xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới thanh lịch, văn minh.

Định hướng và chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin tiêu cực.

Anh Nguyễn Minh Triết trao cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội (Ảnh: Quang Trường).

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn thành phố cần tập trung nghiên cứu và triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thủ đô có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Thứ ba, các hoạt động tình nguyện đảm bảo tính dẫn dắt, tính định hướng, tính hiệu quả, tính lan tỏa, tính bền vững và giàu sáng tạo.

Thứ tư, tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp; tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Phát hiện, bồi dưỡng các đối tượng thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến, đồng thời quan tâm chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế, gặp khó khăn trong đời sống.

UBND TP Hà Nội trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc năm 2022 (Ảnh: Quang Trường).

Thứ năm, các cấp bộ Đoàn - Hội Thủ đô cần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi…

Thứ sáu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Hội Sinh viên chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên các cấp; Hội Sinh viên TP Hà Nội chỉ đạo các cấp bộ Hội triển khai các hoạt động chào mừng, hướng đến Đại hội.

Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đánh giá, năm 2022, tuổi trẻ Thủ đô đã nỗ lực tổ chức các hoạt động có hiệu quả, chiều sâu, đổi mới, sáng tạo.

Tổ chức Đoàn - Hội Thủ đô được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ để đoàn viên, thanh niên có cơ hội khẳng định, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Chị Chu Hồng Minh báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội (Ảnh: Quang Trường).

Các điểm nhấn như, Đoàn Thanh niên được thành phố phê duyệt 01 kế hoạch và 08 đề án trọng điểm để tiến hành triển khai, thực hiện Chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Chương trình số 07 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Tuổi trẻ Thủ đô đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 thông qua các mô hình, phần việc thanh niên: "Hà Nội nghĩa tình - ATM Oxy miễn phí", Chạm "AI" - Chạm sức khỏe", "Hiến máu tình nguyện"...

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa và ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi Thủ đô, mô hình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố đã được Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên khối huyện triển khai hiệu quả, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về an ninh, xã hội trên địa bàn 17 xã thuộc 13 huyện.

Nhiều hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo được áp dụng; lợi ích tuyên truyền từ các trang mạng xã hội được khai thác và phát huy tối đa; cùng với việc áp dụng công nghệ số đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đoàn viên thanh niên, đặc biệt trong công tác tuyên truyền về đại hội Đoàn các cấp, nắm bắt và định hướng tình hình dư luận trong thanh niên, đấu tranh phản bác lại các thế lực thù địch...

Cùng với đó, hoạt động Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, Chương trình Tinh hoa Việt Nam - Đám cưới tập thể theo nếp sống mới là những hoạt động tiêu biểu trong công tác tuyên truyền những giá trị văn hóa Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hội nhập.

Các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động đồng hành cùng thanh niên của Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội được triển khai hiệu quả, thiết thực, linh hoạt.

Kết quả chỉ tiêu công tác Đoàn - Hội năm 2022 được hoàn thành, một số vượt chỉ tiêu so với đăng ký đầu năm và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được triển khai hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý đoàn viên, hội viên được quán triệt triệt để. Trong năm 2022, 100% các cấp bộ Đoàn của Thủ đô tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo đúng quy định.