Gen Z cởi mở với tình dục: Nữ sinh mắc bệnh lậu vì... bạn mới quen

Nữ sinh mắc lậu vì quan hệ tình dục với… bạn mới quen

Bác sĩ Trần Đức Cung - Cố vấn chuyên môn tại phòng khám phụ khoa và ung bướu thuộc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt (Hà Nội) kể một trường hợp mà anh cho là "quái lạ" ở giới trẻ.

Một lần, anh tiếp nhận bệnh nhân nữ 18 tuổi đến thăm khám sau khi có triệu chứng tiểu buốt suốt một tuần. Trước khi tìm đến bác sĩ, nữ sinh này đã tự mua thuốc uống tại nhà. Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ sinh mắc bệnh lậu.

Trước đó một tuần, bạn nữ này từng quan hệ tình dục với một nam thanh niên mới quen mà không dùng bao cao su.

Bác sĩ hỏi bệnh nhân: "Vậy người yêu em có làm sao không?". Bệnh nhân bất ngờ trả lời: "Em chưa có người yêu".

Thấy bác sĩ Cung "ngớ người" không hiểu, nữ sinh này liền giải thích bạn nam đó không phải người yêu của em, chỉ là bạn mới quen.

"Tôi cảm thấy khó hiểu khi các bạn trẻ này chỉ mới gặp nhau, chưa biết về nhau ra sao đã làm "chuyện ấy" mà không sử dụng biện pháp an toàn, tối thiểu là bao cao su. Do thiếu kiến thức về tình dục an toàn và chủ quan nên đôi bạn đã để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bệnh nhân của tôi sau khi biết tin mình mắc lậu đã rất hốt hoảng. May mắn cho bạn ấy khi đã phát hiện sớm và điều trị khỏi sau khoảng một tuần", bác sĩ Cung cho biết.

Bác sĩ Trần Đức Cung tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, từng học chuyên khoa Sản & Phụ khoa - Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), công tác ở Bệnh viện K từ năm 2019-2021 (Ảnh: NVCC).

Theo chuyên gia này, nữ sinh trên không phải trường hợp duy nhất, anh đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh bởi lý do tương tự. Đa phần là các bạn trẻ chưa tìm hiểu kỹ đã vội quan hệ tình dục với người có bệnh, lại không sử dụng bao cao su nên nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể tiềm tàng trong cơ thể nhiều năm mà bệnh nhân không biết.

"Sau khi khám và chữa bệnh cho hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ từ 17-20 tuổi, tôi nhận ra Gen Z quá cởi mở trong chuyện ấy, cứ 10 bạn đến khám, làm xét nghiệm thì có 2 bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp như lậu, chlamydia, trùng roi, nấm.

Nhiều người nói rằng sau các dịp lễ, tết thì giới trẻ mới nườm nượp kéo nhau đi khám các bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng tiếp nhận mấy chục bệnh nhân đến trong tình trạng lo lắng sau khi "quan hệ" không an toàn.

Ngay trước cuộc phỏng vấn này, tôi vừa trả kết quả xét nghiệm cho 3 bạn nhiễm chlamydia và 3 bạn bị sùi mào gà", bác sĩ Cung cho biết.

Theo bác sĩ Cung, khoảng 20% số người đến khám mắc các bệnh lây qua đường tình dục (Ảnh: NVCC).

Theo Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019, vừa được Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố hồi tháng 4/2022, tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 tuổi đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước, từ mức 1,45% (năm 2013) lên 3,51% (năm 2019).

Việc quan hệ tình dục quá sớm, khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, có thể gây ra rất nhiều hệ lụy, như tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

Bác sĩ Trần Đức Cung cho rằng, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận về xu hướng "trẻ hóa" độ tuổi và cởi mở hơn trong quan hệ tình dục khi chưa có đầy đủ kiến thức về tình dục an toàn ở Gen Z.

Một trường hợp phổ biến khác mà chuyên gia này thường gặp là nhiều bạn trẻ mang thai nhưng không biết. Các bạn chỉ đến khám xem vì sao mình bị trễ chu kỳ kinh nguyệt, không hề nghi ngờ mình có thai, cũng không dùng que thử thai. Không ít bạn trẻ mang thai đến tháng thứ 3 mới biết, những ca phát hiện ra sau 6-8 tuần là rất nhiều.

Khi biết kết quả, nhiều bạn cãi dù mình quan hệ tình dục không dùng bao cao su nhưng bạn nam đã xuất tinh ngoài âm đạo. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cung, có rất nhiều bạn trẻ hiểu nhầm đó là một biện pháp tránh thai an toàn, nhưng cách này không hoàn toàn hiệu quả, vẫn có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Qua tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, chuyên gia này nhận thấy, một bộ phận người trẻ làm "chuyện ấy" chỉ để chứng tỏ cái tôi và phong cách sống được coi là tự do của mình (Ảnh: NVCC).

"Nhiều bệnh nhân trẻ mà tôi từng tiếp xúc cho biết, họ yêu nhau từ 1-2 tháng đã quan hệ tình dục, có những bạn mới gặp nhau đã làm "chuyện ấy". Nhiều bạn có khoảng thời gian yêu nhau ngắn rồi chia tay, sau đó lại yêu và "quan hệ" với người khác.

Giả sử một bạn không may mắc các bệnh lây qua đường tình dục thì khả năng rất cao sẽ lây lan cho nhiều người khác mà không biết, sự lây truyền cứ thế nhân lên.

Gen Z ngày càng cởi mở hơn trong quan hệ tình dục, tôi không phán xét về điều này nhưng các bạn phải coi chừng mắc bệnh lúc nào không hay. Không ít bệnh nhân của tôi chưa hiểu được tầm quan trọng về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản, trong đó đa số là các bạn thuộc thế hệ Gen Z", bác sĩ Cung cho biết.

Thừa tự tin nhưng thiếu kiến thức, hệ lụy kéo theo cả đời

Theo bác sĩ Trần Đức Cung, Gen Z quan hệ tình dục sớm khi chưa trang bị đủ kiến thức, dễ dẫn tới có thai ngoài ý muốn. Đặc biệt, những em còn đang ngồi trên ghế nhà trường mang thai khi còn quá trẻ phải đối diện với nhiều nguy cơ: đẻ non, thai nhi không bình thường, các bệnh lý thai sản trong quá trình mang thai.

"Khi mang thai ngoài ý muốn, nhiều em đã chọn cách nạo phá thai. Hậu quả của việc này là hệ thống sinh sản của các em bị ảnh hưởng, có thể dẫn tới vô sinh, hiếm muộn, nghiêm trọng hơn là mất khả năng làm mẹ nếu nạo phá thai không an toàn.

Trung bình mỗi năm, Việt Nam có gần 300.000 ca nạo phá thai, chủ yếu là các em từ 15-19 tuổi, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên", bác sĩ Cung cho biết.

Bác sĩ đang hướng dẫn bệnh nhân quan sát tình trạng cơ thể mình (Ảnh: NVCC).

Theo chuyên gia này, trong trường hợp các em mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, hệ lụy về sức khỏe thể chất và tinh thần có thể kéo theo cả đời. Nguy hiểm nhất là nhiễm HIV hay viêm gan vì đây là những bệnh chưa có thuốc chữa khỏi.

Các bệnh khác như lậu, chlamydia gây viêm nhiễm cấp tính tàn phá cơ quan sinh sản của phụ nữ dẫn tới vô sinh, hiếm muộn. Một số bệnh khác cũng khó điều trị triệt để nếu không được phát hiện sớm.

Khi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tinh thần của bệnh nhân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Những bạn trẻ vốn còn yếu về mặt tâm lý, lại gặp phải sự kỳ thị, phán xét của xã hội sẽ rất dễ suy sụp và có những hành động tiêu cực. Cũng vì tự ti, e ngại nên nhiều bệnh nhân không dám đi khám để được điều trị sớm.

"Những bệnh kể trên thường xảy ra ở người trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên vì ngay từ lần đầu tiên quan hệ tình dục, các em đã có thể mắc bệnh. Nhiều em hiện nay quá tự tin trong "chuyện ấy" nhưng lại không được trang bị đủ kiến thức để sử dụng các biện pháp an toàn", bác sĩ Trần Đức Cung nói.