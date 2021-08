Đông Nhi, Hoàng Yến Chibi, Quân A.P hòa ca vì cộng đồng

Dân trí Đông Nhi tâm sự: "Nhi hy vọng rằng mình sẽ sử dụng âm nhạc để tiếp thêm động lực cho cộng đồng". Đó cũng là tinh thần các ca sĩ tham gia chương trình này.

Sing for life - Sing for love tập 3 được lên sóng trên các nền tảng trực tuyến tối ngày 26/8. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, cùng các đơn vị phối hợp thực hiện, nhằm mục đích lan tỏa tinh thần tích cực đến những người thân yêu xung quanh chúng ta, đặc biệt là những "chiến sĩ" trên tuyến đầu chống dịch và gửi gắm vào đó niềm tin vào tương lai không xa Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.

Chương trình âm nhạc vì cộng đồng có sự tham gia của Đông Nhi, Hoàng Yến Chibi, Quân AP.

Chương trình lần này có sự góp mặt của các ca sĩ ở hai đầu cầu Nam - Bắc là ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hoàng Yến Chibi, Quân A.P.

Chia sẻ với khán giả xem livestream chương trình Sing for life - Sing for love, ca sĩ Đông Nhi tâm sự: "Nhi hy vọng âm nhạc có thể tiếp thêm động lực cho cộng đồng. Hai vợ chồng mình mong muốn được gửi rất nhiều lời chúc tinh thần đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Mong là người dân Việt Nam sẽ sớm được tiêm vắc xin Covid-19 thật nhanh chóng".

Đồng hành với vợ - ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng cũng góp giọng. Hai vợ chồng nghệ sĩ cùng hát ca khúc Sài Gòn hẹn một ngày sớm thôi.

Đông Nhi mong rằng: "Nhi hy vọng rằng mình sẽ sử dụng âm nhạc của mình để tiếp thêm động lực cho cộng đồng".

Là nghệ sĩ mở màn chương trình, Hoàng Yến Chibi chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi tham gia một chương trình âm nhạc mà tự mình thực hiện tất cả các bước từ lặp đặt máy, góc livestream để có thể kết nối cầu với các khách mời ở các điểm cầu khác nhau, kết nối với khán giả ở khắp mọi nơi sau thời gian dài ở nhà chống dịch. Điều này làm tôi rất hào hứng".

Hoàng Yến Chibi: "Đây là lúc chúng ta dành cho mình khoảng lặng để hiểu và suy ngẫm nhiều hơn về mọi thứ đã xảy ra suốt nhiều tháng qua".

Nữ ca sĩ nói về chủ đề "Thư gửi xa nhớ" của chương trình: "Đây là chủ đề phù hợp trong thời điểm này - khi chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều nơi, đặc biệt dịch bệnh ở Sài Gòn vẫn đang căng thẳng. Đây là lúc chúng ta dành cho mình khoảng lặng để hiểu và suy ngẫm nhiều hơn về mọi thứ đã xảy ra suốt nhiều tháng qua.

Khi chưa có dịch, chúng ta thoải mái làm những điều mình thích, đi du lịch, ăn uống, mua sắm, hẹn hò. Thế nhưng, khi dịch ập đến, kinh tế khó khăn, công việc bị ảnh hưởng, thất nghiệp, và có cả những sự mất mát, hy sinh về tính mạng. Nếu bạn còn có công việc để làm, có được bữa ăn, giấc ngủ ngon thì đó là điều may mắn. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ đến những số phận, cuộc đời vất vả, khó khăn hơn ngoài kia, để cùng giúp đỡ, và sẻ chia…

Dịch bệnh cũng đưa chúng ta gắn kết nhiều hơn với gia đình - điều mà trước đây có thể vì nhịp sống vội vã, cơm áo gạo tiền mà chúng ta vô tình quên đi hoặc không chú tâm vun vén. Nhờ dịch mà chúng ta biết trân trọng nhiều thứ. Dù chỉ là một nỗi nhớ, một ký ức, một ước mong thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến chúng ta xúc động và suy ngẫm nhiều hơn".

Quân A.P nói: "Mong rằng những ca khúc, những thông điệp mà chương trình mang lại sẽ góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng".

Về phía Quân A.P, anh hi vọng rằng Sing for Life - Sing for Love sẽ là cầu nối để gắn kết tình yêu, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cuộc sống. "Và ngay lúc này đây, trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, Quân rất mong các bạn khán giả đã, đang và sẽ theo dõi chương trình sẽ nhận được thêm động lực để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Mong rằng những ca khúc, những thông điệp mà chương trình mang lại sẽ góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng", Quân A.P nói.

Tập 2 của chương trình Sing for life - Sing for love sau khi lên sóng đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, nhận được con số đóng góp là 668.888.888 đồng.

Toàn bộ số tiền được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) tiếp nhận và thực hiện trao tận tay 1000 "Túi quà an sinh" cho người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực 30 quận, huyện tại địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương trình tiếp tục gây quỹ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh và hỗ trợ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Mai Châm