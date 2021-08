Diễn viên Bảo Thanh "Về nhà đi con" mở màn trào lưu nhảy cổ vũ phòng dịch.

Dân trí Thông qua điệu nhảy trẻ trung, Bảo Thanh và các bạn thanh niên Thành đoàn Hà Nội muốn truyền tải thông điệp cổ vũ phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, giới trẻ Hà Nội hào hứng truyền tay nhau, chia sẻ "chóng mặt" một trào lưu mới được phát động với cái tên ngắn gọn, đúng thanh niên "chuẩn": Thanh niên Hà Nội - Không vội ra đường.

Trào lưu mới mẻ này xuất phát từ một giai điệu "trendy" trên mạng xã hội, được Thành đoàn Hà Nội phổ lời hoàn toàn mới và diễn viên nổi tiếng Bảo Thanh mở màn.

Diễn viên Bảo Thanh nổi tiếng với các vai diễn trong "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con"... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Cũng vì vậy, Bảo Thanh có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Đoạn nhạc nền của điệu nhảy này chỉ dài 25 giây nhưng hội tụ 3 cái tên rất "hot": giai điệu bắt tai từ bài hát gốc của ca sỹ Woni, điệu nhảy dễ thương của diễn viên Bảo Thanh đồng hành cùng giọng hát của ca sỹ Thu Thủy.

Chính vì vậy, chỉ sau 2 giờ đồng hồ đăng tải, video gốc trên tài khoản Tiktok của diễn viên Bảo Thanh đã thu hút 40.000 lượt xem, hơn 1.700 lượt "thả tim".

Trên fanpage Thành đoàn Hà Nội và fanpage các Hội trực thuộc (Hội đồng Đội - Hội LHTN - Hội Sinh Viên Thành phố), bài đăng chính thức phát động trào lưu cũng thu về hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận hưởng ứng, gắn thẻ bạn bè vào rủ cùng "đu trend" của các bạn trẻ Thủ đô.

Như vậy, tiếp nối những trào lưu đã từng được hàng triệu bạn trẻ cả nước hưởng ứng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trước như: Thử thách ảnh "Together we win", Thử thách nhảy "Defeat Covid-19", trào lưu "Stay home - Stay safe - Be happy", trào lưu mới "Thanh niên Hà Nội - Không vội ra đường" được Thành đoàn Hà Nội phát động hứa hẹn tạo sân chơi thú vị trong những ngày giãn cách xã hội cho các bạn trẻ.

Theo đại diện Thành đoàn Hà Nội, trào lưu này được tạo ra với mong muốn, mỗi bạn trẻ Thủ đô sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa những thông điệp và điệu nhảy cổ vũ phòng, chống dịch ý nghĩa như "không ra ngoài đường - không đi lại nhiều - không nên tụ tập - dịch sẽ tan".

