Doãn Hải My: Top 10 Hoa hậu Việt Nam, giỏi kinh doanh, biết hai thứ tiếng

Doãn Hải My (2001) sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Hiện cô đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Luật Hà Nội. Hải My được nhiều người biết đến sau khi đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và là người sáng lập của một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới.

Người đẹp tài năng sở hữu vóc dáng chuẩn, yêu thích ngoại ngữ

Khi quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước, cô nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè thân thiết. Hải My cho biết, cô muốn được thử thách bản thân trên nhiều lĩnh vực để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm mới. Hơn nữa, đây cũng chính là cơ hội quý giá giúp cô được giao lưu, kết bạn với nhiều người ở khắp mọi miền đất nước và làm phong phú thêm những dấu ấn trong tuổi trẻ của chính mình.

Sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người xung quanh là động lực giúp Hải My ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 (Ảnh: NVCC).

Cô vui vẻ chia sẻ: "Sau khi cuộc thi kết thúc, My thấy bản thân trưởng thành hơn. Đặc biệt, mình còn rất hạnh phúc khi nhận được thêm nhiều sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ của khán giả. Đó là nguồn động lực rất lớn của My. Bên cạnh đó, mình cũng trở nên bận rộn hơn trước bởi vừa phải hoàn thành tốt việc học ở trường, vừa phải đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc". Thế nhưng, sau tất cả, cô vẫn là một bạn Thóc (tên gọi thân mật của Hải My) của gia đình, bạn bè và là cô sinh viên đầy nhiệt huyết của Đại học Luật Hà Nội.

Bằng chế độ ăn uống hợp lý và kế hoạch tập luyện điều độ, Hải My sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn, vòng eo "con kiến" khiến nhiều người ao ước. Người đẹp cho biết hiện nay, cô chỉ có thể tập các bài cardio tại nhà mỗi sáng thay vì tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân vì dịch bệnh. Cô luôn đề cao tầm quan trọng của sức khỏe và khuyên mọi người quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn nhất là tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hải My hóm hỉnh cho biết cô thích ăn đồ ngọt nhưng không mập (Ảnh: FBNV).

Không chỉ là một sở hữu gương mặt khả ái, Doãn Hải My còn khiến người hâm mộ thích thú khi sở hữu thành tích học tập và kỹ năng ngoại ngữ tốt. Cô bộc bạch: "Bản thân My là một người thích học ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh và tiếng Trung, mình rất muốn học thêm tiếng Pháp và tiếng Nhật".

Hải My thích tiếng Pháp bởi sự lãng mạn cũng như chất thơ trong cách phát âm thứ tiếng này. Cô muốn học thêm tiếng Nhật vì đây là một đất nước văn minh, phát triển. Người đẹp mong muốn học được thêm nhiều điều mới từ nước bạn bằng việc làm quen với tiếng mẹ đẻ của họ.

Vì dịch bệnh, lớp học ngoại ngữ của Hải My chưa thể hoạt động trở lại. Cô sử dụng thời gian giãn cách để cải thiện và tự học thêm (Ảnh: NVCC).

Theo Hải My, ngoại ngữ là một trong những yếu tố không thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Kỹ năng này sẽ giúp chúng ta tự tin thể hiện bản thân, giao lưu và giới thiệu văn hóa dân tộc đến với đông đảo bạn bè quốc tế. Một vài kỹ năng cô thường sử dụng để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình là giao tiếp với người bản xứ và xem các chương trình bằng tiếng nước ngoài.

"Một bí kíp hiệu quả để có thể giúp người học cải thiện vốn ngoại ngữ là giao tiếp với người bản xứ", Hải My chia sẻ (Ảnh: NVCC).

Cô cũng thường kết hợp xem phim, nghe nhạc bằng tiếng nước ngoài để phát triển thêm kỹ năng ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Hải My tự tin với hình ảnh tự tin, năng động

Trong vai trò là một mẫu ảnh, Doãn Hải My luôn muốn thử thách bản thân ở nhiều kiểu tạo hình khác nhau. Cô cảm thấy bản thân thoải mái, tự tin nhất với hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động, có chiều sâu. Phong cách này được nhiều thương hiệu ưa chuộng và nhiều lần dành lời khen cho cô.

Hải My thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều trong việc tạo dáng, diễn xuất thời trang cũng như điện ảnh để có thể thể hiện phong phú và đa dạng hơn nữa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Hiện nay, Hải My đang là người mẫu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Trong suốt quá trình hoạt động, Hải My đã trải qua nhiều khó khăn lớn nhỏ khác nhau. Tình hình dịch bệnh khiến công việc của cô bị ảnh hưởng. Các hợp đồng quảng cáo, dự án phim bị đình trệ hay thậm chí phải từ chối. Công việc kinh doanh của cô cũng bị tác động rất nhiều.

Thế nhưng, Hải My không thấy khó mà nản. Cô tận dụng thời gian giãn cách xã hội chăm chỉ luyện tập, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm từ gia đình, các thương hiệu khác và cả qua sách vở. Cô hy vọng công việc của mình ngày một phát triển và nhận được nhiều sự tin tưởng hơn nữa từ khách hàng và đối tác.

Ngoài việc học tập, kinh doanh hàng ngày, lúc rảnh rỗi, Hải My thích đọc sách, chơi đàn piano và hát (Ảnh: FBNV).

Hải My bật mí thêm rằng, hiện nay cô nhận được nhiều lời mời đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế, gameshow… Tuy nhiên, ở thời điểm này, Hải My vẫn ưu tiên việc học là trên hết. Cô sẽ nhận lời tham gia những chương trình và dự án phù hợp với bản thân cũng như thời gian học tập của mình.

Cái tên Doãn Hải My được công chúng nhắc tới không chỉ bởi những thành tựu cô đạt được mà còn bởi nhiều vấn đề vệ tinh khác. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Mình là người khá tích cực nên ít khi bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ngoài ra, lịch trình bận rộn với việc học, kinh doanh cũng như hoạt động nghệ thuật nên mình thường đọc và ghi nhận những lời đóng góp mang tính xây dựng để hoàn thiện bản thân hơn".

Hải My đọc bình luận, góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày (Ảnh: FBNV).

Hải My còn chia sẻ thêm: "Mặc dù mình sống khá lý trí nhưng mình vẫn luôn cố gắng cân bằng để không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cũng như công việc của bản thân. My làm gì cũng luôn suy nghĩ và cố gắng hết sức vào đó nên dù kết quả như thế nào mình cũng sẽ sẵn sàng đón nhận".

Suốt hơn một năm qua, khi được biết đến với những thành tích đạt được, Hải My luôn nỗ lực và cố gắng để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Cô hy vọng khán giả luôn nhớ đến cô với hình ảnh một cô gái trẻ trung, năng động, yêu cái đẹp, luôn chăm chỉ rèn luyện, phát triển bản thân và không ngừng cố gắng trong công việc và cuộc sống.

Hải My cho biết bản thân là một người yêu cái đẹp (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Trong tương lai, Doãn Hải My sẽ luôn tận dụng sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết của bản thân để đi đến cùng với những quyết định, lựa chọn của chính mình. Hơn nữa, cô sinh viên trường Luật với nhan sắc thanh thuần cũng mong muốn được thử thách với các hoạt động nghệ thuật dẫu biết sẽ không hề dễ dàng nhưng cô sẽ luôn cố gắng và phấn đấu không ngừng.