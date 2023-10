Diễn viên U30 "gây sốt" khi trông như trẻ con, đóng vai nữ sinh tiểu học

Trong sự nghiệp diễn viên của mình, Kim Yoon Hee thường tham gia các bộ phim chiếu mạng. Sau bộ phim "Bad boy" giúp cô nhận được sự chú ý vào năm ngoái, nữ diễn viên còn tham gia một số dự án khác như "Pepero was taken away on Pepero day", "187cm 151cm Bully", tuy nhiên danh tiếng thu về lại không mấy khả quan (Ảnh: IGNV).