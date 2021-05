Điểm danh dàn nữ sinh khả ái, thu hút sự chú ý trong tháng 5

Dân trí Sở hữu gương mặt ưa nhìn, nụ cười duyên đầy cuốn hút, những nữ sinh sau đây nhận được sự theo dõi, chú ý của cư dân mạng trong tháng 5 vừa qua.

Trịnh Thị Ái Phi

Trịnh Thị Ái Phi - Hoa khôi ĐH Tôn Đức Thắng năm 2019 được mọi người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi tắn cùng sự thông minh, đảm đang.

Hoa khôi xinh đẹp khẳng định bản thân chưa có ý định tham gia nghệ thuật và ưu tiên hàng đầu cho việc học tập thật tốt, trau dồi kinh nghiệm về cuộc sống để vững bước trên con đường sự nghiệp mà mình đang theo học.

Cô hy vọng bản thân có thể truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng.

Ái Phi tự nhận xét mình là kiểu người phụ nữ truyền thống, đảm đang và yêu thương gia đình. Ái Phi chia sẻ rằng mình luôn lưu giữ tất cả mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Trần Thu Trang

Trần Thu Trang (sinh năm 2001, quê Lạng Sơn) hiện là sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hot girl xứ Lạng cũng bộc bạch rằng, cô là người sống thiên về cảm xúc nhiều hơn, chỉ cần ở bên cạnh nhau thoải mái và hạnh phúc thì mọi hình mẫu đều không còn quan trọng nữa.

Gia đình chính là sự ưu tiên lớn nhất, là nơi để Trang trở về và được yêu thương vô điều kiện.

Chia sẻ về quan điểm theo đuổi phong cách gợi cảm, Thu Trang không ngần ngại bộc bạch: "Sexy theo em không xấu, quan trọng là mình dùng nó vào mục đích nào, sexy có phản cảm hay không".

Nguyễn Huỳnh Thư

Nguyễn Huỳnh Thư (21 tuổi), hiện là sinh viên năm 3 ngành Xã hội học khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Tôn Đức Thắng.

Nguyễn Huỳnh Thư xuất sắc trở thành Tân Hoa khôi ĐH Tôn Đức Thắng 2021.

Châm ngôn sống của Huỳnh Thư chính là "Be you, always" (Tạm dịch: Hãy luôn là chính bạn - PV). Theo đó, "mỗi cá nhân chúng ta luôn là những cá thể duy nhất, đừng cố trở thành ai đó mà đánh mất chính mình".

Thư luôn hướng bản thân đến hình tượng sinh viên toàn năng, toàn diện.

Song song với việc học, Thư cố gắng cân bằng thời gian tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện khác

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt đang theo học ngành Thanh nhạc, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Đà Nẵng.

Nữ sinh này sở hữu đường nét gương mặt xinh xắn, hài hòa với mái tóc dài óng mượt. Đặc biệt, cô có chất giọng trong trẻo, ngọt ngào "gây thương nhớ" cho người khác.

Quan điểm sống của cô gái sinh năm 2002 là: "Hãy cứ làm những gì mình muốn".

Ánh Nguyệt sinh ra và lớn lên ở miền đất Bố Trạch, Quảng Bình nên dường như dòng nhạc dân gian cũng trở thành niềm cảm hứng bất tận. Khi hòa mình trong những lời ca, cô cảm thấy mọi mệt mỏi dường như cũng đều tan biến hết.

Chu Vũ Xuân Vy

Chu Vũ Xuân Vy (quê ở Đắk Nông) đang là sinh viên năm 2 ngành Tài chính - Ngân hàng, ĐH Ngân hàng TP.HCM. Mới đây, cô đã dành được ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi ĐH Ngân hàng.

"Trở thành phiên bản hạng nhất của chính mình thì tốt hơn nhiều lần so với việc trở thành bản sao của ai đó" là quan điểm sống của Vy .

Nói về những dự định trong tương lai, nữ sinh này mong muốn được thử sức với các cuộc thi lớn hơn. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của Xuân Vy vẫn là tập trung vào việc học và hoàn thành tốt vai trò là Hoa khôi sinh viên Đại học Ngân hàng.

Danh hiệu này là động lực lớn giúp Vy nhìn nhận lại bản thân và trau dồi những kỹ năng, kiến thức để phát triển mình hơn.

Đoàn Phương Anh

Đoàn Phương Anh (sinh năm 2002, quê ở Quảng Ninh) từng là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cô gái 19 tuổi luôn thích thú và hướng bản thân đến những công việc liên quan tới nghệ thuật. Ngoài ra, Phương Anh cũng có sở thích giống như nhiều bạn trẻ khác như đi du lịch, thích khám phá, tìm hiểu những thứ mà mình chưa biết.

Bí quyết giữ dáng của cô gái này rất đơn giản đó là: ăn ít tinh bột và chăm chỉ vận động.

Tuệ Nhi