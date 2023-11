Đêm nhạc rock "bùng cháy" của sinh viên Học viện Ngoại giao

Mới đây, CLB Nhạc Rock Học viện Ngoại giao (DAV Rock 'n' Diplomats) tổ chức liveshow (buổi biểu diễn trực tiếp) đầu tiên với tên gọi WARD: We are Rock 'n' Diplomats thu hút hàng trăm khán giả tham dự.

Với hình ảnh biểu tượng là con mắt - cánh cửa đại diện cho tâm hồn của mỗi người, các thành viên hy vọng xua tan đi "làn sương mù" đang kìm hãm trái tim đầy nhiệt huyết của những người yêu nhạc rock và soi đường cho tình yêu âm nhạc của họ.

"WARD: We are Rock 'n' Diplomats" là liveshow chính thức đầu tiên của CLB Nhạc Rock Học viện Ngoại giao (Ảnh: Thanh Tuấn).

Xuyên suốt đêm diễn, khán giả được thưởng thức những tiết mục sôi động và bùng nổ của các sinh viên tài năng. Trong đó, ca khúc mở màn The Beginning giống như lời "chào sân", đánh dấu cột mốc mới đối với CLB.

Không khí khán phòng sau đó được khuấy động bởi phần trình diễn "máu lửa" của nhóm nhạc quy tụ các sinh viên Lào đang học tập tại Học viện Ngoại giao, khiến khán giả không thể ngồi yên.

Khán giả được "cháy" hết mình với màn biểu diễn từ nhóm nhạc của các sinh viên Lào (Ảnh: Thanh Tuấn).

Đặc biệt, các bản hit quốc tế như We Will Rock You (Queen), Mary On A Cross (Ghost), Creep (Radiohead), Sweet Child O' Mine (Guns N' Roses)... được các bạn trẻ làm mới đầy ấn tượng, mang đến những phút giây cảm xúc.

Những màn trình diễn nhạc rock ấn tượng của sinh viên Học viện Ngoại giao (Biên dựng: Thư An)

Bên cạnh đó, sân khấu của WARD còn được tiếp lửa và trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của khách mời là ca sĩ Nguyễn Việt Lâm và guitarist Hải Lê - cặp đôi được ví là "rừng vàng", "biển bạc" của ban nhạc The Kollect.

Các rock fan (người hâm mộ nhạc rock) liên tục ngân nga theo giai điệu của các ca khúc Tháng mười, Cơn mưa tháng 5, Những chuyến đi dài - những bản hit được yêu mến của "tượng đài rock Việt" Bức Tường - qua giọng ca nội lực của ca sĩ Nguyễn Việt Lâm.

Đêm diễn khép lại bằng những ca từ ý nghĩa của bài hát Tìm lại với nhiều dư âm còn đọng lại.

Ca sĩ Nguyễn Việt Lâm hát các bản hit của nhóm Bức Tường (Biên dựng: Thư An)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bùi Tuấn Quang - chủ nhiệm CLB Nhạc Rock Học viện Ngoại giao - cho biết, CLB được chính thức thành lập vào ngày 1/7 năm nay.

Đây là tâm huyết của 5 nhà sáng lập gồm ThS. Phạm Quang Vinh - giảng viên Học viện Ngoại giao, giữ vai trò cố vấn chuyên môn; Bùi Tuấn Quang - chủ nhiệm CLB; Vũ Định, Minh Hưng đều là phó chủ nhiệm CLB và Thanh Tùng.

Đến nay, đây là "ngôi nhà chung" của gần 40 bạn trẻ có tình yêu với nhạc rock.

Tuấn Quang cho biết, thời gian để DAV Rock 'n' Diplomats chuẩn bị cho liveshow ra mắt gói gọn trong vòng một tháng. Sau đêm biểu diễn, nam sinh cũng giống như tất cả thành viên trong CLB đều có cảm xúc không gì có thể diễn tả được (Ảnh: Đặng Trường).

"Tôi rất bất ngờ trước những gì show diễn để lại: Lượng khán giả đăng ký đông gấp nhiều lần dự trù, sự cuồng nhiệt cũng như tình yêu cháy bỏng mà mọi người dành cho một CLB vừa được thành lập và trên hết là tinh thần rock mạnh mẽ tại Học viện Ngoại giao", chủ nhiệm CLB nói (Ảnh: Đặng Trường).

Thời gian tới, DAV Rock 'n' Diplomats sẽ tập trung và việc hoàn thiện một sân chơi, một cộng đồng không định kiến, không phân biệt tuổi tác hay kinh nghiệm để các thành viên có điều kiện thử sức, thể hiện và không ngần ngại tiếp tục theo đuổi đam mê (Ảnh: Thanh Tuấn).

Thông qua các hoạt động của mình, CLB Nhạc Rock Học viện Ngoại giao mong muốn truyền tải sâu rộng những nét đẹp về tinh thần, nghệ thuật và tầm ảnh hưởng của thể loại nhạc rock đến với người Việt Nam, đặc biệt là thanh niên, đồng thời giới thiệu những góc nhìn mới và chính đáng hơn về thể loại âm nhạc có phần gai góc này.

Với tư cách là một cộng đồng âm nhạc đến từ Học viện Ngoại giao, DAV Rock 'n' Diplomats cũng mong muốn góp phần gia tăng độ phủ sóng cho "sân nhà" của mình trên bản đồ phong trào học sinh, sinh viên toàn quốc (Ảnh: Thanh Tuấn).

Thông qua đó, CLB sẽ góp sức trong việc lan tỏa những hình ảnh, giá trị tốt đẹp, bản sắc riêng và tinh thần xung kích của Học viện Ngoại giao tới cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước (Ảnh: Thanh Tuấn).

Ngoài ra, DAV Rock 'n' Diplomats cũng có khát vọng trở thành cộng đồng nhạc rock có tầm ảnh hưởng lớn và tích cực tới học sinh, sinh viên trên khắp cả nước với tham vọng tiếp bước những tên tuổi rock sinh viên lớn như Bức Tường, Thủy Triều Đỏ, Buratinox, The Light...

CLB cũng hy vọng có cơ hội hợp tác với các đơn vị, tổ chức âm nhạc có tên tuổi tại Việt Nam để xây dựng và tham gia những show biểu diễn quy mô khác trong tương lai.