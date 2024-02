Đám cưới của cặp đôi nổi tiếng nào được mong chờ nhất trong năm 2024?

Ngày 18/1, hot boy Trí "thịt bòa" và bạn gái Hà My đăng ảnh kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Cặp đôi cùng sinh năm 1997 được ngưỡng mộ với mối tình ngọt ngào, không vướng lùm xùm, sóng gió. Tháng 11/2023, Trí "thịt bòa" có màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn dành cho Hà My trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Anh đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc kèm thông báo "She said yes!" (tạm dịch: Cô ấy đồng ý) và nhanh chóng viết ở phần thông tin trang cá nhân gọi nửa kia là vị hôn thê (Ảnh: IGNV).