Cô giáo ĐH Ngoại thương tài sắc, gia đình "ba đời làm giảng viên"

Dân trí Ánh Thơ, cựu sinh viên "tài sắc vẹn toàn" của ĐH Ngoại thương Hà Nội. Được truyền cảm hứng từ ông bà, bố mẹ và họ hàng đều là giảng viên, cô nuôi dưỡng tình yêu với nghề "đưa đò" từ rất sớm.

Ánh Thơ sinh năm 1993, từng là cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Sau quãng thời gian học tại ĐH Ngoại thương và du học, cô trở về Việt Nam và trở thành giảng viên tại chính ngôi trường đã gắn bó 4 năm tuổi trẻ của mình.

Đối với sinh viên và giảng viên của khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nguyễn Thị Ánh Thơ được coi là "cô giáo thiên thần", không chỉ bởi nhan sắc ngọt ngào mà còn vì cô sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước, ngay từ khi còn là sinh viên tại ngôi trường danh giá này.

Hình ảnh Ánh Thơ diện trang phục áo dài duyên dáng, sải bước tự tin trên đường phố Nhật Bản khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Hội thảo Hòa bình Trẻ PCY tháng 8/2013, tổ chức tại Osaka.

Có thể thấy, Ánh Thơ là một 9x năng động, đa tài khi "dấn thân" tham gia nhiều chương trình ngoại khóa ở các lĩnh vực khác nhau: làm phim, thi sắc đẹp, thi ngoại ngữ, hoạt động Đoàn..., và vẫn giữ vững thành tích học tập, nghiên cứu ở mức cao.

Cô cho biết bản thân luôn cố gắng hướng tới "tôn chỉ" cuộc sống là "Always say Yes" (luôn nói Đồng ý! - PV), vì vậy khi cơ hội tới thì luôn sẵn sàng thử sức. Những hoạt động mang lại cho cô gái trẻ rất nhiều bài học, kinh nghiệm, giúp cô có quãng thời gian tuổi trẻ đầy dấu ấn đáng nhớ, làm giàu tâm hồn, cuộc sống và có thể chia sẻ những trải nghiệm đó tới các bạn sinh viên trong công việc hiện tại.

Khi được các sinh viên, đồng nghiệp ưu ái gọi bằng cái tên "Thiên thần khoa Quản trị kinh doanh", Ánh Thơ khiêm tốn cho biết ở ĐH Ngoại thương có rất nhiều người xuất sắc, giỏi giang và "thiên thần". Thực tế, cô thường được gọi là "cô Thơ" hoặc "cô giáo Quản trị học".

Cô giáo 9x cũng chia sẻ, mình đến với lĩnh vực giáo dục đào tạo vì truyền thống gia đình "ba đời là giảng viên, giáo viên". Vì thế, cô sớm nuôi dưỡng tình yêu với công việc, nhất là nét đẹp của nghề giảng dạy. Bên cạnh đó, cô lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh vì đó là chuyên ngành mà bản thân đam mê, theo đuổi từ khi học Đại học, Thạc sĩ và sau Đại học.

"Mình bắt đầu công việc giảng dạy tại ĐH Ngoại thương từ cuối năm 2019. Kỷ niệm ấn tượng trong quá trình giảng dạy thì rất nhiều, mặc dù thời gian trong nghề của mình chưa dài. Những sự giúp đỡ và chia sẻ chân thành của thầy cô và đồng nghiệp, sự động viên, tin yêu của các bạn sinh viên,... tất cả đều là động lực để mình bước tiếp khi nản lòng hay khó khăn.

Mình nhớ nhất những Ngày hội tuyển sinh hằng năm ở sân Bách Khoa. Trời như đổ lửa, mồ hôi ướt áo nhưng tất cả các thầy cô như hòa vào dòng nhộn nhịp, phấn chấn của các bạn sinh viên tương lai để hỗ trợ, tư vấn cho các em.

Hàng ngày, những cử chỉ nhỏ của sinh viên như một chai nước bất ngờ tặng cô, ý kiến đóng góp và câu hỏi hay trên lớp, ánh mắt tập trung dõi theo cô giáo, đều là những điều đáng trân trọng, là ánh sáng, là mỏ neo trong sự nghiệp đứng trên bục giảng của mình" - 9x chia sẻ.

Với quan niệm "dạy sinh viên - sửa mình", Ánh Thơ yêu thích việc chia sẻ với các bạn sinh viên về mọi điều trong cuộc sống, giúp thu hẹp khoảng cách cô-trò.

Nữ giảng viên trẻ đã đặt chân tới 11 quốc gia trên thế giới, nên có cơ hội được quan sát, tìm hiểu nhịp sống, học tập của nhiều nền văn hóa khác nhau. "Mình nhận thấy thái độ học tập và chất lượng của sinh viên Việt Nam ngày nay càng tiệm cận dần với sinh viên quốc tế.

Đặc biệt, các bạn sinh viên Ngoại thương đa phần có ý chí nỗ lực cao trong phát triển bản thân, theo đuổi đam mê của mình, đồng thời, cũng rất nhạy bén và dễ đồng cảm.

Tuy nhiên, sinh viên thời nào và tại quốc gia nào cũng cần theo đuổi công việc học tập một cách tập trung, quyết liệt, đào sâu nghiên cứu, dành nhiều thời gian để đọc, thực hành và cập nhật kiến thức mới." - Ánh Thơ nhận xét.

Ngoài giờ lên lớp, cô cũng thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tư vấn và tâm sự với các sinh viên của mình. Với quan niệm "dạy sinh viên - sửa mình", Ánh Thơ yêu thích việc chia sẻ với các bạn sinh viên về thái độ sống chăm chỉ, tích cực, không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi; về tác phong, phong cách sống thanh lịch, các chăm sóc bản thân, và quan tâm tới người khác.

Được biết, hiện nay nữ giảng viên 9x đã lập gia đình và làm mẹ. Cô cho rằng bản thân may mắn vì có được sự hỗ trợ vô điều kiện từ gia đình nhỏ, để có thể toàn tâm, toàn ý theo đuổi ước mơ.

"Bản thân mình là một người luôn cố gắng nỗ lực học hỏi và tự hoàn thiện, dù vẫn còn nhiều sự non nớt, chưa đủ trưởng thành. Gia đình, đồng nghiệp, và các bạn sinh viên đều là những tấm gương quanh mình để soi vào, học tập và trau dồi từng ngày.

Trong tương lai, mình ấp ủ dự định mở workshop, trao đổi với các bạn sinh viên nhiều hơn, hỏi-đáp về định hướng tương lai, tâm lý và phong cách sống một cách thoải mái, chân thành, gần gũi" - nữ giảng viên xinh đẹp cho biết thêm.

Nguyễn Thị Ánh Thơ, tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Ngoại thương, Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế, GPA 3.9/4.0. Bằng Thạc sỹ khoa học trường Kinh tế Vương quốc Nauy BI chuyên ngành Lãnh đạo và Quản trị thay đổi. Kỳ trao đổi MBA tại trường Đại học San Diego State University, Bang California, Hoa Kỳ. Về giải thưởng học thuật: Học bổng toàn phần Quota Chính phủ Nauy. Giải Ba kỳ thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2014. Giải Nhì kỳ thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2014. Học bổng Sumitomo giành cho Học sinh xuất sắc do tổ chức Sumitomo, Nhật Bản trao tặng. Học bổng KEB giành cho Học sinh xuất sắc do Ngân hàng Korean Exchange, Hàn Quốc trao tặng. Học bổng Thắp sáng ước mơ do Trường Đại học Quốc gia và báo Hoa học trò trao tặng. Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga 2011. Giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Nga cấp Quốc gia 2011. Tham gia tích cực trong hơn 12 công trình nghiên cứu khoa học đã xuất bản và đang thực hiện, bao gồm sách chuyên khảo, đề tài khoa học cấp Quốc gia, bài báo khoa học, bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Quốc tế. Về hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế: Vị trí 2nd runner up trong Chương trình Lãnh đạo sinh thái trẻ Châu Á AEON tháng 11/2013, tổ chức tại Indonesia. Thanh niên Việt Nam duy nhất tham gia Hội thảo Hòa bình Trẻ PCY tháng 8/2013, tổ chức tại Osaka Nhật Bản. Chương trình Trao đổi văn hóa JENESYS 2.0 tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Về giải thưởng nghệ thuật và xã hội: Giải thưởng Phim xuất sắc nhất - phim "Bức vách" Giải thưởng Búp sen vàng 2014. Top 5 Miss Teen Vietnam, danh hiệu Miss Thân thiện.

Hồng Minh