Cô gái từng trượt học bổng nhiều lần nay có việc làm thu nhập 3 tỷ đồng/năm

Cô gái đến từ Ninh Bình, Đinh Thị Thanh Hoa (Hoa Đinh) là người sáng lập một cộng đồng săn học bổng với gần 400 nghìn thành viên. Hiện nay, Hoa Đinh đang làm việc tại Google, một trong bốn công ty công nghệ được mệnh danh là Big Four (bên cạnh Amazon, Facebook, Apple).

Ước mơ nhìn thấy bầu trời phương Tây

Với ước mơ được nhìn thấy bầu trời phương Tây, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Hoa Đinh đã chuẩn bị hồ sơ cho hành trình học thạc sĩ. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng cô gái này cũng đã nhiều lần trượt học bổng trước khi được đặt chân đến với đất nước NewZealand.

"Thành công không hề đến dễ dàng. Mình đã từng trượt rất nhiều học bổng. Những lúc như vậy mình đều thấy nản lòng. Đặc biệt là mình rất sợ cảm giác thụt lùi so với các bạn đồng trang lứa.

Nhiều lần mình tự nghĩ: "Liệu mình cứ tiếp tục "cố đấm ăn xôi" cho việc nộp hồ sơ xin học bổng thì có bị bỏ lại phía sau không?".

Trong khi các bạn cùng lớp với mình dần hoàn thiện hơn về kỹ năng, kinh nghiệm, thì mình vẫn đang ôm hồ sơ để tìm kiếm cơ hội đi du học", Hoa kể lại những ngày tháng khó khăn đầu tiên trên con đường học vấn của mình.

Hoa tiếp tục làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống trong suốt 2 năm săn học bổng của mình. Các bạn đồng trang lứa của Hoa dần có được chỗ đứng nhất định. Người có học bổng đi du học, người có công việc ổn định, người thì đã lập gia đình; Hoa cảm thấy áp lực vì bản thân vẫn đang loay hoay tìm định hướng để tiếp tục chinh phục ước mơ đi du học.

Vừa trang trải cuộc sống cho cả hai chị em ở Hà Nội, vừa chuẩn bị hồ sơ du học, Hoa chưa bao giờ cảm thấy nản lòng vì mẹ cô luôn ủng hộ những dự định của con gái: "Thời điểm ấy mình chưa định hình rõ những yêu cầu của học bổng và mong muốn của bản thân nên mãi dậm chân tại chỗ.

Sau này, mình may mắn được gặp các anh chị đi trước; họ đã hỗ trợ, đưa ra lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm giúp mình tìm lại được định hướng".

Hoa chỉnh sửa lại hồ sơ nộp học bổng theo những gì cô được tư vấn. May mắn thay, trong một lần tham gia hội thảo do cơ quan giáo dục ở NewZealand tổ chức, Hoa đã tìm thấy được cơ hội mới khi chia sẻ ước mơ của mình đến các trường có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm đó.

Sau những nỗ lực của mình, Hoa đã trúng tuyển suất học bổng toàn phần gần 2 tỷ đồng tại Đại học Waikato (New Zealand).

"Mình hiểu rõ bản thân mình là một người trẻ, năng động, không ngại khó khăn và thất bại, nên mình vẫn có nhiều thời gian để thử lại. Thay vì sau mỗi lần vấp ngã mình đều than thở, mình luôn ngồi ngẫm lại xem mình đã thiếu sót ở chỗ nào và điều chỉnh.

Thất bại là một trong những yếu tố tất yếu mà bất kì bạn trẻ nào trước khi chinh phục ước mơ đều "nếm phải". Vì thế, mình vẫn bước tiếp với niềm tin nhất định mình sẽ làm được", với quyết tâm của mình, Hoa đã thành công tiến đến ước mơ đi du học.

Hoa Đinh đã trúng tuyển vào Đại học Waikato (New Zealand) sau nhiều lần thất bại (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với Dân trí về bí quyết xin học bổng du học, cô gái người Ninh Bình cho biết: "Ngoài IELTS và các thành tích học tập cơ bản ở trường, mình cũng thường hay tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm của những anh chị đi trước.

Bên cạnh đó, mình cũng thường hay tham gia các hoạt động cộng đồng, đi thực tập tại các công ty lớn, nhỏ để tìm kiếm cho mình thêm kinh nghiệm thực tế".

Hoa chia sẻ: "Mình từng chần chừ, từng hoài nghi khi mà dành quá nhiều thời gian để xin học bổng du học, nhưng sau đó mình đã hạ quyết tâm. Vì mình muốn trải nghiệm và nâng cao hiểu biết nhiều hơn.

Bản thân mình luôn tò mò thế giới ngoài kia có gì, mà tuổi trẻ thì chỉ có một lần trong đời và việc học tập, cống hiến lại là việc cả đời.

Thế nên, mình đã quyết định đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Mình cố gắng trau dồi, tiếp thu những kiến thức được học ở phương Tây, sau đó, trở về giúp ích cho đất nước".

Chinh phục các "ông lớn" trong ngành công nghệ

Được tiếp xúc với nền giáo dục quốc tế, Hoa hiểu thêm nhiều về sự đa dạng văn hóa, nhìn thấy lợi ích của tư duy phản biện mà học sinh và sinh viên ở Việt Nam chưa vượt trội.

Đặc biệt, sau khi ra nước ngoài học tập và làm việc, Hoa có thể mở rộng mối quan hệ của mình hơn, không chỉ các mối quan hệ gói gọn trong trường, lớp, nơi làm việc như trước đây.

"Ở nơi làm việc, mình được tiếp xúc và hiểu thêm nhiều về văn hóa, tôn giáo của đồng nghiệp. Đặc biệt là mình hiểu thêm về cách ứng xử, tôn trọng sự đa dạng đó.

Mình được tham gia, ăn mừng các ngày lễ khác nhau của đồng nghiệp như tháng Lịch sử Da đen (Black History Month), tháng Lịch sử Cộng đồng LGBT (LGBT History Month)..." Hoa kể về những cơ hội may mắn mình có được khi ra nước ngoài.

Cô gái 8x đến từ Ninh Bình từng làm việc cho Facebook, một trong những ông lớn ngành công nghệ (Ảnh: NVCC).

Với thành tích học tập và những kỹ năng, kinh nghiệm có được, Hoa đã thành công chinh phục được các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Hiện tại, Hoa đang làm việc ở vị trí Quản trị vận hành (Operations Lead) tại Google, trụ sở Anh, với mức lương 2,5-3 tỷ đồng/năm.

Hoa chia sẻ, khi làm việc tại tập đoàn đa quốc gia, cô được hưởng các đãi ngộ như: chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng khám răng, phòng gym, 4 tuần/năm có thể làm việc từ xa (không phải lên văn phòng)… và môi trường làm việc thân thiện.

Trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, Hoa từng dự định sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng thì sẽ đi làm tại các công ty liên quan đến lĩnh vực mình học.

Thế nhưng, Hoa Đinh đã quyết định rẽ hướng khi cơ hội đến: "Mình nộp hồ sơ và trải qua nhiều vòng khác nhau khi đăng ký vào làm việc tại Google. Mặc dù khoảng 3-4 năm về trước, khi còn làm việc tại Singapore, mình cũng đã từng nộp hồ sơ và trượt ngay từ vòng hai".

Để đạt được đến thành công ngày hôm nay, mình cũng đã từng nếm mùi thất bại. Nhưng mình không nản lòng mà lấy nó làm kinh nghiệm. Từ đó, mài dũa bản thân và thời gian sau quyết tâm thử lại lần nữa".

Trước khi làm việc tại Google, Hoa Đinh (ở giữa) đã có một thời gian làm việc tại Microsoft (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ bí quyết tìm kiếm các công việc phù hợp, Hoa Đinh cho biết cô đã sử dụng mạng xã hội LinkedIn. Cô cho hay: "Mình từng được Giám đốc của Ngân hàng DBS giới thiệu ứng dụng này. Sử dụng như một nơi để quảng bá hình ảnh bản thân. Nhờ nó, mình đã được các "ông lớn" trong ngành công nghệ trao cơ hội làm việc".

Thành lập cộng đồng săn học bổng, giúp đỡ những người cùng chí hướng

Từng là người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm học bổng những năm về trước, cô nàng 8x đã quyết định thành lập một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những bạn đang gặp khó khăn trên con đường du học.

"Khi thành lập cộng đồng săn học bổng này, mình mong rằng đây sẽ là nơi cung cấp thông tin đầy đủ nhất đến với mọi người. Đặc biệt là các bạn ở các khu vực vùng sâu vùng xa, ít cơ hội được tiếp cận thông tin.

Cộng đồng này cũng là nơi kết nối mọi người. Các bạn cùng nhau truyền cảm hứng, tạo động lực để việc bước chân ra nước ngoài học tập, làm việc không chỉ là chuyện trong mơ nữa", Hoa Đinh chia sẻ lý do thành lập cộng đồng săn học bổng.

Hoa Đinh đã thành lập ra một cộng đồng để giúp đỡ, cung cấp thông tin cho những bạn có mong muốn đi du học (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, cô nàng cho biết, cộng đồng săn học bổng có nhiều đối tượng khác nhau, không riêng gì những người trẻ.

Từ những bạn dân tộc thiểu số, những bạn đến từ vùng sâu vùng xa, còn có cả những người 30-40 tuổi nhưng họ vẫn muốn được tiếp cận giáo dục quốc tế.

"Mình thấy người Việt Nam rất chăm chỉ, cần cù, chịu khó và thông minh. Nếu trao cho họ những cơ hội được học tập tại nước ngoài, thì họ sẽ giúp khẳng định được vị trí của Việt Nam trên thế giới.

Chính vì thế, với vai trò là người thành lập một cộng đồng săn học bổng, mình mong rằng ai cũng có thể đạt được ước mơ đi du học của mình, thành công và quay trở về giúp ích cho đất nước", Hoa bộc bạch.

Hoa Đinh mong muốn cộng đồng của mình sẽ giúp đỡ, phát triển giáo dục của đất nước (Ảnh: NVCC).

Hoa Đinh cũng mong rằng, nếu các bạn còn đang chần chừ, nản lòng khi trượt học bổng hay lo sợ vì hoàn cảnh mình không đủ tốt để đi nước ngoài, thì các bạn hãy mạnh dạn, bứt phá khỏi giới hạn của bản thân: "Mình nghĩ ai cũng phải nếm mùi thất bại. Động lực và áp lực là hai thứ luôn tồn tại song hành với nhau. Nhưng chúng ta phải biết biến áp lực thành động lực. Từ đó, bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Bạn hãy bắt đầu một năm mới bằng cách nhìn lại năm cũ mình chưa đạt được những gì. Từ đó, đề ra cho mình những kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một.

Vì mình luôn tin vào câu nói: "If a goal without a plan, it's just a wish" (Tạm dịch: Mọi mục tiêu không đi kèm với kế hoạch cụ thể, thì nó chỉ là chuyện viển vông)".