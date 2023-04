Cô gái trẻ mang nghệ thuật của sân khấu kịch Broadway Jazz về Việt Nam

Tại sự kiện TEDx VNUIS, Tiktoker Rufino Aybar, Miss World Huỳnh Nguyễn Mai Phương, PGS.TS Nguyễn Văn Định, vũ công Jazz Linh An và nhà báo Phan Đăng đã mang tới những chia sẻ thú vị.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN, chương trình TEDx VNUIS với sự xuất hiện của 5 vị diễn giả nổi tiếng đã mang lại cho các bạn sinh viên những thông điệp thiết thực về hành trình tự đối chiếu và khám những tiềm năng trong mỗi con người, thúc đẩy nỗ lực dám nghĩ, dám làm cho một tương lai tươi sáng.

Đặc biệt, phần chia sẻ mở đầu bằng một điệu nhảy Broadway Jazz của diễn giả Linh An đã khiến cả khán phòng thích thú bằng những bước chuyển mình khéo léo. Được biết, Linh An là một vũ công, biên đạo múa từng được đào tạo ở New York (Mỹ) trước đó. Cô gái trẻ cũng là người đã mang những nét văn hóa nghệ thuật sân khấu kịch Broadway tới Việt Nam.

Sau buổi nói chuyện, Linh An mong muốn có thể truyền lửa tới các khán giá trẻ, thúc đẩy họ bước ra khỏi vòng tròn an toàn của bản thân (Ảnh: Quỳnh Anh).

Những thông điệp mà Linh An muốn gửi tới khán giả chính là hãy mạnh dạn bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, khi sức khỏe tinh thần và thể chất cạn kiệt vì công việc, đừng quên cho bản thân nghỉ ngơi, và tin tưởng rằng bản thân có thể tiếp tục tạo nên những điều tuyệt vời sau những khó khăn đó.

"Ngừng lo lắng về việc làm hài lòng người khác, cuộc đời của bạn do bạn quyết định và cảm nhận, hãy làm những gì mà bạn muốn" chính là thông điệp mà Rufino Aybar, Nhà sáng tạo nội dung còn được biết đến với cái tên "Tây Cột Điện" muốn truyền tải. Theo anh, thành công chính là khi bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mà mình lựa chọn.

Rufino Aybar khuyên các bạn trẻ không nên để ý quá nhiều tới cái nhìn của những người xung quanh (Ảnh: Quỳnh Anh).

Giữa việc theo ngành luật để bởi đó là điều mà mọi người xung quanh anh mong muốn và việc theo đuổi nghề sáng tạo nội dung, Rufino Aybar đã chọn vế thứ hai. Anh cũng chia sẻ rằng, chính bố anh là người đã trò chuyện với anh trong lúc anh gặp khó khăn nhất và khuyên anh hãy theo đuổi điều mà trái tim anh thực sự mách bảo.

Hoa hậu Thế giới Huỳnh Nguyễn Mai Phương lại muốn nói với các bạn trẻ, "Hãy cứ tiếp tục cố gắng". Quá trình đi tới thành công là một chặng đường dài, những bước đi đầu tiên nếu tiếp tục sẽ có thể đưa bạn tới thành công. Quả ngọt sẽ được dành tặng cho những người xứng đáng. Và nếu như, con đường bạn đi chưa phải con đường đúng, ít nhất, bạn đã dám thử bước đi.

Hoa hậu Thế giới Mai Phương chia sẻ về những khó khăn mình đã trải qua để có được ngày hôm nay (Ảnh: Quỳnh Anh).

PGS.TS Nguyễn Văn Định, Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế, ĐHQGHN, lại nhấn mạnh việc biết sử dụng thời gian đúng cách sẽ làm nên giá trị thành công. Đối với PGS.TS, thành công không chia đều cho tất cả mọi người, nhưng thành công là điều bình đẳng với tất cả mọi người.

Theo ông Định, bí quyết để người trẻ có thể đạt được thành công đó chính là tận dụng thời gian một cách tối đa (Ảnh: Quỳnh Anh).

"Thành công đến với tất cả chúng ta, thành công chính là việc chúng ta đặt ra các mục tiêu và hoàn thành chúng. Các mục tiêu đó cần vừa sức và phù hợp với hoàn cảnh mỗi người. Thành công của mỗi người còn phụ thuộc vào mục tiêu, hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người", PGS.TS chia sẻ.

Diễn giả cuối cùng, nhà báo Phan Đăng đã để lại nhiều cho các khán giả trẻ những bài học sâu sắc về 2 chữ "tiềm năng" trong mỗi con người. Chìa khóa để mở ra tiềm năng của chúng ta chính là suy nghĩ sâu sắc, dám thử và dám sai, miễn là không mắc cùng một lỗi sai và tuân thủ pháp luật.

Nhà báo Phan Đăng chia sẻ suy nghĩ về 2 chữ "tiềm năng" (Ảnh: Quỳnh Anh).

"Giới trẻ ngày nay chạm vào các nguồn tin quá dễ. Khi hành trình tìm kiếm càng khó khăn, kéo dài, lượng kiến thức bạn chạm sẽ trở nên sâu sắc hơn. Nếu như quá trình ấy quá nhanh, các bạn sẽ chỉ đọc lướt.

Người trẻ cần trang bị kỹ năng nhìn thật sâu vào các vấn đề trong cuộc sống, phân tích các vấn đề, dừng lại để quan sát thế giới xung quanh. Luôn không ngừng quay vào bên trong để khám phá tiềm năng của mình. Hạnh phúc mà mọi người hằng tìm kiếm không nằm ở đích, mà nằm ở mỗi bước chân đi của chính chúng ta", nhà báo cho hay.