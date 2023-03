"Chia tay bạn trai đã 10 năm, tôi yêu lại người cũ như thế nào?"

Jasmine, 30 tuổi, người Anh, đã chia sẻ về mối tình của cô với bạn trai cũ, người mà cô đã chia tay cách đây 10 năm. Hai người "làm quen lại" với nhau qua ứng dụng hẹn hò Tinder và bạn trai cũ của Jasmine thậm chí còn không nhận ra cô.

Jasmine nói, cô nghĩ rằng, bạn trai cũ của cô chỉ vô tình "quẹt phải" với cô trên Tinder và vì cô đã đổi màu tóc, đeo kính, nên anh không còn nhận ra người yêu cũ cách đây 10 năm. Khi hai người gặp nhau ngoài đời, bạn trai của Jasmine nói rằng anh rất vui khi được gặp lại cô sau 10 năm kể từ ngày chia tay.

Jasmine cho biết, cách đây 10 năm, chính cô là người đề nghị chia tay vì mục tiêu của họ khi đó rất khác nhau. Bạn trai cô muốn dành nhiều thời gian đi du lịch trong khi cô muốn ở nhà tập trung học đại học.

Khi gặp lại nhau, ban đầu họ cảm thấy căng thẳng vì một thời gian dài không nói chuyện nhưng họ vẫn trò chuyện thân thiện và cư xử "phải phép".

"Chúng tôi không chắc đó có phải là một buổi hẹn hò hay không cho đến khi một trong những người bạn của anh ấy hỏi anh ấy: "Cậu đang hẹn hò à?" và anh ấy đỏ mặt nói: "Đúng vậy", Jasmine kể lại.

Khi gặp lại nhau, Jasmine và bạn trai trò chuyện về những gì họ đã làm trong thập kỷ qua, những gì cả hai đang tìm kiếm và sở thích của họ đã thay đổi như thế nào.

"Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi hợp nhau hơn rất nhiều so với trước đây và chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo.

Vài ngày sau, tôi hỏi thẳng anh ấy là anh ấy muốn tôi và anh ấy có mối quan hệ như thế nào và chúng tôi chính thức quay lại với nhau. Tôi không mảy may nghi ngờ hay lo lắng về việc hàn gắn lại mối quan hệ này, nhất là khi cả hai đã thay đổi nhiều đến thế", Jasmine tâm sự.

Gần đây, Jasmine và bạn trai đã dọn về sống cùng nhau và dự định sẽ kết hôn vào năm tới. "Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ tốt hơn nhiều so với quá khứ vì cả hai chúng tôi đều có những mong muốn giống nhau và đều đã trưởng thành", Jasmine tâm sự.

Nhìn lại quá khứ, cả Jasmine và bạn trai cô đều không hối tiếc bởi chia tay là quyết định đúng đắn của họ trong cuộc sống vào thời điểm đó.

Cô nói: "Chúng tôi sẽ không phát triển nếu khi đó cố duy trì quan hệ. Những trải nghiệm cuộc sống riêng biệt của chúng tôi là vô giá vì chúng đã định hình chúng tôi thành hai con người phù hợp với nhau lúc này. Chúng tôi hạnh phúc vì đã tìm lại được nhau".

Nhiều cặp đôi tái hợp sau thời gian chia xa (Ảnh minh họa: iStock).

Chuyên gia hẹn hò Hayley Quinn nói: "Không có quy tắc nghiêm ngặt nào về việc bạn nên hay không nên quay lại với người yêu cũ. Tuy nhiên, đừng quay lại với người yêu cũ chỉ vì 10 năm sau khi chia tay người yêu, bạn không yêu ai khác và nghĩ rằng người cũ đúng là "người duy nhất" của đời mình.

Nếu đó từng là một mối quan hệ độc hại hoặc không suôn sẻ, Quinn khuyên bạn nên viết ra 10 lý do tại sao mối quan hệ đó "không đi đến đâu" thay vì nhắn tin cho người yêu cũ của bạn.

"Khi chúng ta có thêm những trải nghiệm sống, cuộc sống sẽ thay đổi và chúng ta cũng vậy. Vì thế đừng quay lại với người cũ để mong hồi tưởng lại mối quan hệ của bạn thời hoàng kim. Bạn sẽ phải tìm hiểu về họ ở thời hiện tại", chuyên gia hẹn hò Hayley Quinn chia sẻ.

Một lý do chính đáng để hàn gắn một mối quan hệ cũ là khi bạn đã biết người yêu cũ của mình hiện như thế nào. "Có thể là lần đầu tiên hai bạn yêu nhau, hoàn cảnh không phù hợp khiến mối quan hệ của hai bạn không thể phát triển.

Không có hại gì khi cho mối quan hệ này thêm một cơ hội. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không nhìn đời toàn màu hồng và tiếp cận người cũ một cách cởi mở".

Trước khi quay lại với người yêu cũ, Jasmine cảnh báo, hãy xem xét lý do tại sao trước đây hai bạn chia tay. Nếu lý do là một trong hai người lừa dối, có lẽ các bạn nên tránh quay lại với nhau. Nếu đó là do hai bạn có những mục tiêu cuộc sống khác nhau vào thời điểm đó, thì có thể nên cân nhắc tái hợp.

Chuyên gia hẹn hò Hayley Quinn nói: "Điều quan trọng nhất là bạn phải tìm hiểu về con người thật của người yêu cũ ở thì hiện tại.

Mọi người đều thay đổi và đôi khi không theo cách bạn mong đợi. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng trước khi hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau trong hiện tại. Có thể dễ dàng lãng mạn hóa một tình yêu đã mất nhưng hãy nhớ rằng, bạn cần sống cho hiện tại thay vì sống trong quá khứ".

Khi một cặp đôi tái hợp sau nhiều năm xa cách, Hayley Quinn khuyên các cặp đôi tiến từng bước một cách chậm rãi và tận hưởng lại giai đoạn đầu của mối quan hệ. Tránh đốt cháy giai đoạn trước khi cả hai bạn đều cảm nhận rõ ràng rằng hai bạn đang có cùng suy nghĩ và muốn có một tương lai cùng nhau.