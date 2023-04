Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn và dàn hot girl 9X giờ ra sao?

An Japan (tên thật Lê Ngọc Hoài An, sinh năm 1996) sở hữu khuôn mặt được nhận xét khá Tây, An Japan từng là người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hiệu thời trang. Ngoài ra, hot girl còn thử sức làm diễn viên trong một số phim ngắn, MV ca nhạc. (Ảnh: FBNV).