Cặp đôi Bình An - Phương Nga: "Một câu hỏi thăm vui hơn được tặng quà"

Cặp đôi được giới trẻ yêu mến là Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An chính thức về chung một nhà hồi tháng 10/2022 sau một thời gian dài bên nhau.

Ngày 14/2 tới đây là dịp lễ Valentine đầu tiên của cặp đôi sau khi kết hôn, vậy nên Nga và An đã ghi lại dấu mốc đặc biệt này bằng bộ ảnh lãng mạn bên sắc hoa tươi.

Không chỉ cùng có vẻ ngoài xuất sắc, cả Phương Nga và Bình An đều sở hữu sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ. Vậy nên câu chuyện tình yêu, hình ảnh cặp đôi cùng chia sẻ luôn được nhiều người hâm mộ đón nhận.

Cuộc sống của hai bạn trẻ sau 4 tháng kết hôn khá hòa hợp.

Chia sẻ với Dân trí, Phương Nga nói: "Tụi em mới cưới nhau được bốn tháng, đó là quãng thời gian rất ngắn để có thể nói trước được điều gì. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại bọn em thấy cuộc sống khi yêu nhau và khi cưới nhau thì không có gì khác biệt nhiều, ngoại trừ việc bây giờ bọn em đã ở chung một nhà.

Có nghĩa là, trước đây khi hai người đi chơi thì đều phải sắp xếp thời gian để An đưa em về nhà và sau đó mới về nhà của An. Còn bây giờ hai người mà đi đâu, thậm chí là cả đi làm, đi chơi thì đều có thể muộn hơn một chút, về thẳng nhà của mình và hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau. Thời gian cũng linh hoạt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian hơn để lo cho gia đình.

Bây giờ thì không chỉ là lo cho bố mẹ của mỗi người mà phải lo cho bố mẹ của đối phương, bên nội, bên ngoại nữa. Cũng khá là nhiều thứ phải lo hơn nhưng cũng là một trải nghiệm mới".

Phương Nga cũng thẳng thắn thừa nhận để hai người hoàn toàn hòa hợp với nhau là rất khó. Cho nên cặp đôi đang tìm những điểm giao thoa, tìm những điểm mà người này cần phải nhẫn nhịn, hay là người kia có thể nhẫn nhịn để có thể cùng chung sống.

Là người chỉn chu cùng gu thẩm mỹ tinh tế, Bình An - Phương Nga đã kết hợp tỉ mỉ màu sắc trang phục và màu sắc của những bông hoa để mang đến sự hài hòa trong từng khung hình trong bộ ảnh đón Valentine.

"Nói thì khó vậy thôi nhưng mà thực ra cũng rất là dễ, mỗi người cần nhịn một chút. Ví dụ như hiện tại Nga và An đang có thói quen xấu là hai người mỗi khi giận, mỗi khi mệt thì thường khá là nóng giận và hay dễ cáu, dễ làm đối phương khó chịu. Nên bây giờ phải học cách để chia sẻ, để nói ra cho đối phương biết, để còn có thể sắp xếp cũng như tìm cách giải quyết, giải tỏa tinh thần cho đối phương", nàng Á hậu cho hay.

Đối với cá nhân Phương Nga, cô thường nghe nhiều người nói cô lấy chồng quá sớm, nhưng đối với Nga "lấy chồng sớm hay muộn gì cũng đều phải lấy chồng cả!" (cười).

"Với em thì trước cưới mà sau cưới vẫn vậy. Em vẫn đi học, vẫn đi làm. Em vẫn dành thời gian để cho bản thân, vẫn phát triển bản thân, học tập thêm và làm tất cả mọi điều có thể khi em đang độc thân. Vậy thì em thấy cũng chẳng có gì để nói là em lấy chồng quá sớm hay là "bỏ cuộc chơi" cả", Nga tâm sự.

Đáng nói, gần đây Bình An thường xuyên bận rộn đóng bộ phim mới. Thời gian đóng phim rất gấp gáp. Sau khi cưới, anh chồng trẻ thường xuyên phải có mặt ở phim trường.

Do vậy Nga và An gần như không có thời gian nghỉ, mãi cho đến hai tháng sau mới cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Á hậu Phương Nga và chồng đều đang học cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân, chứa đựng sự nhẫn nhịn và bao dung.

Đến dịp Valentine đầu tiên bên nhau, Phương Nga chỉ mong một bữa tối giản dị, ấm áp. Cô nói: "Mình cũng là "người lớn" rồi, mình cũng trưởng thành hơn ngày xưa rồi nên mình cũng không cần gì nhiều. Mình chỉ cần hai người dành thời gian một buổi tối cho nhau đi chơi với nhau, ăn uống có thể là ăn đâu đó ngon ngon hoặc thậm chí là ăn tại nhà cũng rất ổn, dành thời gian cho nhau thế là đủ".

Đặc biệt, Phương Nga tiết lộ: "Bình An là túyp người lãng mạn, rất hay làm mấy cái trò sến sẩm. Còn Nga thì lại là một người khá là khô khan và không hay thể hiện tình cảm. Nhưng mà bên cạnh An thì Nga biết An thích như vậy nên là nhiều lúc mình cũng biết cách để làm điều bất ngờ dành tặng An, để cho An cảm thấy vui.

An cũng có những lúc sẽ lãng mạn với mình, còn đa phần sẽ thực tế hơn, bởi vì mình là túyp người thích thực tế hơn và không thích lãng mạn quá".

Bình An luôn dành những cử chỉ thân mật cho Phương Nga. Anh cũng là người đàn ông lãng mạn, theo tiết lộ của vợ.

Á hậu Phương Nga thích đàn ông thể hiện tình cảm qua lời nói, cử chỉ âu yếm hơn so với quà tặng, vật chất. Theo cô, việc mua quà hay đưa tiền thì đều có thể tự làm được và cái khó là được quan tâm qua lời nói, cử chỉ âu yếm.

"Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, ví dụ như quan tâm đến sức khỏe, ăn uống, lịch trình công việc hay là một ngày đi làm về mệt chỉ cần một câu hỏi thăm thôi là cũng vui hơn rất nhiều việc mua quà, đưa tiền.

Việc mua quà và đưa tiền đôi khi lại là thứ lấp liếm cho sự không có thời gian và không có sự quan tâm dành cho nhau. Nga không coi trọng việc đó bằng việc quan tâm đến nhau đâu", cô chia sẻ.

Trong hôn nhân, Phương Nga cho rằng cả đàn ông và phụ nữ đều là người giữ lửa. Theo người đẹp, hôn nhân là của cả hai người nam và nữ nên cả hai người phải cùng cống hiến, đóng góp, xây dựng, giữ gìn.

Với Phương Nga, cô cho rằng để giữ lửa tình yêu trong hôn nhân, thì cho dù hai người đã cưới nhau vẫn nên giữ những thói quen khi đang còn yêu.

Đó là, thỉnh thoảng vẫn có những chuyến đi chơi bất ngờ, có những dịp kỷ niệm, có những lần hẹn hò và làm những điều mà hồi mình vẫn thường làm khi đang còn hẹn hò.

Nhìn những cử chỉ yêu thương và ánh mắt tình cảm họ trao nhau, ai ai cũng dành sự ngưỡng mộ cho câu chuyện tình yêu đẹp của hai người.

"Đừng để hai người gặp nhau trở thành một thói quen, trở thành một cái gì đó bắt buộc khiến tất cả mọi thứ sẽ rất chán nản. Mình phải luôn làm mới và luôn thể hiện rằng mình rất hạnh phúc thì đối phương cũng sẽ cảm thấy vui vẻ chứ đừng lúc nào cũng tỏ ra là bây giờ là cưới nhau rồi, là của nhau rồi nên là mình đối xử thế nào được", cô nói.

Thời gian tới, Nga và An sẽ nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Bởi vì là thời gian vừa qua cả hai đã rất mệt vì lịch trình dày đặc. Cả hai cũng đang chuẩn bị một dự án nhỏ mà nếu suông sẻ họ sẽ công bố trong thời gian tới.