Cao hơn chồng 13cm, người mẫu nội y bị chế giễu như mẹ đứng cạnh con

Mối tình của Hà Du Quân - con trai thứ tư của tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân - và siêu mẫu Hề Mộng Dao thường được cộng đồng mạng quan tâm. Đặc biệt, sự chênh lệch về chiều cao của cặp đôi gây tò mò.

Qua những bức hình được người hâm mộ chụp vội, Hà Du Quân lộ rõ vẻ ngoài thấp bé hơn vợ. Anh thường bị trêu chọc vì vấn đề này. Khi tham gia chương trình To the Mountains and Seas, Hề Mộng Dao mới đây tiết lộ về những rắc rối mình gặp phải với chiều cao 1,78m.

Theo HK01, Hề Mộng Dao từng cảm thấy kỳ lạ khi mình cao hơn các bạn nam trong lớp. Cô luôn ngồi ở bàn học cuối. Không ai theo đuổi Mộng Dao vì cô quá cao. "Xấu quá" hay "gầy quá" từng là những lời khó nghe cô nhận được từ người lớn. Họ thường khuyên cô ăn nhiều hơn. Từ đó, cô cảm thấy tự ti về bản thân (Ảnh: @MarioHo).

Khi vợ tâm sự, Hà Du Quân ngồi bên cạnh và nghe được câu chuyện. Anh hài hước đáp lại: "Thật may vì không có chàng trai nào theo đuổi em" (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ cô gái khó hòa nhập với bạn bè, Hề Mộng Dao tỏa sáng khi quyết định dấn thân vào con đường người mẫu. Cô được tiếp xúc với nhiều nữ người mẫu cao hơn mình. Nhờ vậy, cô không còn cảm thấy chiều cao của mình kỳ lạ (Ảnh: VCG).

Câu chuyện về chiều cao của Hề Mộng Dao nhận được sự đồng cảm. Tuy nhiên, cựu thiên thần Victoria's Secret cũng gây ra cuộc tranh cãi. Cộng đồng mạng cho rằng, cô không nên nhắc đến chiều cao trước mặt Hà Du Quân. Bởi anh từng bị nhiều người chế giễu vì thấp hơn vợ (Ảnh: HK01).

Du Quân cao 1,65m, trong khi vợ anh cao 1,78m. Khi cả hai đứng cạnh nhau, họ thường bị nhận xét giống chị em hay mẹ con, không như vợ chồng (Ảnh: HK01).