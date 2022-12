Bạn trẻ ráo riết tìm người yêu để kịp... mùa lễ Tết

Sau khi bộ phim điện ảnh Holidate của đạo diễn John Whitesell ra mắt năm 2020, cụm từ "holidate" (hẹn hò ngày lễ - PV) trở nên phổ biến hơn. Theo Refinery29, phim hài - lãng mạn này đã tạo ra một xu hướng hẹn hò mới tại Mỹ.

Người Mỹ trong độ tuổi từ 25-30 ngày càng ưa chuộng việc tìm kiếm đối tượng hẹn hò cho kỳ nghỉ lễ.

Theo Healthline, trầm cảm mùa lễ hội thường xảy ra vào khoảng tháng 11 và tháng 12 hàng năm. Những người mắc hội chứng này cảm thấy cô đơn và buồn bã dịp lễ, Tết.

Chúng ta luôn kỳ vọng lễ hội là một dịp để ăn mừng và chia sẻ niềm vui. Vì vậy, một số người trẻ lựa chọn tìm bạn đồng hành trong kỳ nghỉ cuối năm.

Những cặp đôi hạnh phúc khiến dân "FA" thấy cô đơn hơn (Ảnh: Freepik).

Người trẻ không muốn trải qua mùa lễ hội một mình

Ngày lễ với người trẻ độc thân thường là những cơn ác mộng. Không có người yêu cùng đi chơi, giới trẻ chỉ biết nằm dài ở nhà hoặc vào các trang mạng xã hội, xem phim, hoặc thậm chí là ghen tị với những cặp đôi đang vui vẻ ngao du ngoài kia.

Ngọc Phúc (20 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: "Mình đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc đón các ngày lễ một mình rồi".

Chàng trai cho rằng ngoài chia sẻ niềm vui ngày lễ với gia đình, bạn bè thì có một cô bạn gái bên cạnh vào những ngày đó sẽ rất tuyệt vời.

Các ngày lễ Tết thường là dịp để các bạn trẻ hâm nóng tình cảm của mình, riêng những ai còn độc thân thì đây là lúc trái tim họ rơi vào cảm giác trống vắng nhất.

"Mình chỉ cảm thấy cần người yêu ngày lễ hội thôi, mình không thích cảm giác lạc lõng khi ngoài đường tràn ngập sự hạnh phúc.

Thật ra, cảm thấy buồn bã giữa mùa lễ hội chẳng có gì quá bất thường. Nhất là vào những ngày cuối năm với cảm giác lạc lõng giữa đám đông, và cơn gió se lạnh thổi qua ví tiền trống rỗng. Trong điều kiện như thế, những ngày lễ càng trở thành chất xúc tác khiến ta buồn hơn", Ngọc Phúc nói thêm.

Ngọc Phúc thích cảm giác bên cạnh người yêu vào dịp lễ hội (Ảnh: NVCC).

Tìm đối tượng hẹn hò ngày lễ qua mạng xã hội

Vào giai đoạn các dịp lễ Tết cận kề như hiện nay, không khó để nhìn thấy những dòng trạng thái tìm người yêu của các bạn trẻ trên các diễn đàn.

Thanh Thanh (19 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Mình không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ lâu dài nhưng mình không chịu được sự cô đơn trong không khí những ngày nhộn nhịp như hiện nay. Nên mình chỉ thường tìm kiếm đối tượng hẹn hò trong mùa lễ hội".

Lane Moore, tác giả của quyển sách nổi tiếng về sự cô đơn "Cách ở một mình" (How to be Alone) từng khẳng định, khoảng thời gian cô đơn vào mùa lễ hội có thể còn nặng nề hơn cảm giác cô độc hàng ngày. Đặc biệt là đối với những người sống xa nhà, nó khiến nỗi cô đơn càng chồng chất khi ta nhớ về gia đình, về người thân nơi xa.

Thanh Thanh cũng là cô gái học tập và theo đuổi ước mơ ở nơi xa nên cô nàng cởi mở với vấn đề có người yêu những dịp như thế để giảm bớt cảm giác cô độc.

Khi được hỏi về phương tiện để tìm kiếm người bạn đồng hành, cả Ngọc Phúc và Thanh Thanh đều cho rằng các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram… là nơi phù hợp nhất.

Ngọc Phúc chia sẻ: "Mình đã từng tìm "holidate" trên các ứng dụng hẹn hò nhưng đối tượng trên đấy không chất lượng và cũng không nhiều.

Mình thường để tâm đến các cô gái trong danh sách bạn bè trên Facebook, mình dễ dàng tìm hiểu hơn khi các cô gái đó đã cập nhật sẵn thông tin".

Cô nàng Thanh Thanh cho biết, mình khá thụ động với người lạ trong lần đầu giao tiếp nên cô nàng luôn chọn cách tìm hiểu và "match" trước với các đối tượng trong tầm ngắm rồi mới trở thành "holidate" chính thức.

Thanh Thanh quan niệm rằng không thể để 365 ngày đều là ngày bình thường và cô gái trẻ cho phép mình được yêu thật đặc biệt trong những dịp lễ Tết.