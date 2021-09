Ấn phẩm đặc biệt "khát vọng độc lập" của Tuổi trẻ Nghệ An

Dân trí Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Trường Đại học Vinh giới thiệu bộ ấn phẩm đặc biệt "Khát vọng Độc lập".

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh ra bộ ấn phẩm đặc biệt "Khát vọng độc lập".

Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, niềm tự hào to lớn để từ đó khơi dậy khát vọng, lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay, quyết giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc.

Độc lập, Tự do, Thống nhất đất nước - Đó là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là truyền thống yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của các bậc tiền nhân và cha ông truyền lại.

Bộ ấn phẩm đặc biệt này mong muốn tái hiện mốc lịch sử chói lọi của dân tộc ta: Ngày 2/9/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1954 do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày lễ Độc lập: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng tinh thần bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam, không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập, tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện.

Chia sẻ với Dân trí, TS Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh cho biết, đối với thế hệ trẻ, tình yêu Tổ quốc như mạch nguồn được thấm sâu, chảy mãi trong trái tim và ngày càng được hun đúc, tỏa sáng trong tâm hồn mỗi con người.

"Phát huy truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, tuổi trẻ Trường Đại học Vinh hôm nay dù học ngành gì, ở đâu với màu áo xanh, trái tim hồng, "bàn chân sắt và đôi tay vàng" sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi quê hương, Tổ quốc cần, phấn đấu trở thành người thanh niên trong thời đại mới. Xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thanh niên Việt Nam: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tô thắm thêm sắc xanh của tuổi trẻ, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 với phương châm "để không ai bị bỏ lại phía sau".

Dưới đây là một số hình ảnh trong bộ ấn phẩm đặc biệt "Khát vọng độc lập" của Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh thiết kế:

Với tinh thần đó, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 76 năm qua.

Kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế.

Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam.

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh và nhiều việc làm trong thời gian qua cùng với tỉnh Nghệ An chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.



