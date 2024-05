Sự đa tài của Stephen Turban còn được thể hiện qua việc từ thời sinh viên, anh đã là đồng tác giả của cuốn sách "Your Relationship GPA: Lessons from Harvard Students on how to Make Time for what Matters Most" (tạm dịch: Chấm điểm mối quan hệ: Những bài học của sinh viên Harvard về cách dành thời gian cho những điều quan trọng nhất). Đây từng là cuốn sách có chủ đề về tình bạn bán chạy nhất trên Amazon.