7 vấn đề khó khăn trong một mối quan hệ tình cảm và cách để vượt qua

Theo chuyên gia hẹn hò Hayley Quinn, vấn đề quan trọng và lớn nhất trong một mối quan hệ tình cảm đó là cố gắng duy trì và "chữa lành" mối quan hệ đó.

Hầu hết các cặp đôi sẽ trải qua một số khó khăn ở giai đoạn đã yêu nhau được một thời gian, như rắc rối trong giao tiếp đến việc gặp khó khăn khi gặp mặt trực tiếp.

Tôn trọng lẫn nhau

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng khi bạn đã trải qua nhiều cuộc cãi vã, tranh luận với đối phương, bạn nhất định sẽ đối mặt với những khoảng thời gian mà mức độ tôn trọng hai người dành cho nhau đã thay đổi, có thể tốt hơn nhưng đôi khi cũng tệ đi.

Nhà tâm lý học Daria Kuss cho biết, việc không tôn trọng thế giới quan, ranh giới, và gia đình của đối phương có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ.

Tôn trọng lẫn nhau là điều cần phải có (Ảnh: Men's Health).

Daria cho rằng: "Hãy tôn trọng bất cứ thứ gì về họ kể cả sự khác biệt về quan điểm, phong cách sống, nhu cầu về mối quan hệ. Hy vọng có thể thay đổi được hoàn toàn một nửa còn lại không hề thực tế".

Xác định mối quan hệ

Nhờ sự ra đời của các ứng dụng hẹn hò, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Một cuộc hẹn có thể xảy ra chỉ sau một thao tác quẹt trái trên ứng dụng.

Nhưng điều đó có thể gây khó khăn khi bạn thực sự bước vào mối quan hệ với ai đó, bởi vì có thể mất nhiều thời gian hơn để cả bạn và người ấy nhận ra rằng đây không chỉ đơn giản mối quan hệ "mập mờ" nữa.

Chuyên gia tư vấn tình yêu Hayley Quinn nói: "Một trong những vấn đề lớn nhất trong các mối quan hệ hiện đại là khi nào thì việc "gặp gỡ ai đó" sẽ trở thành một mối quan hệ ràng buộc".

Để đạt đến giai đoạn mà bạn có thể xác định mối quan hệ, Quinn khuyên bạn nên lắng nghe những gì đối phương muốn nói ra và muốn gì để đi đến một cuộc tình nghiêm túc.

Thiếu giao tiếp

Sự thiếu giao tiếp với đối phương là một trong những nguyên nhân thường xuyên gây ra tranh cãi nhất, chủ yếu bởi bạn cảm thấy khó chịu khi ai đó không lắng nghe mình.

Thiếu giao tiếp tạo nên khoảng cách giữa các cặp đôi (Ảnh: Glamour).

Để cải thiện các vấn đề về giao tiếp trở nên hiệu quả, cho dù đó là thiếu giao tiếp hay giao tiếp sai, Kuss khuyên bạn nên dành thời gian để nói chuyện, luyện tập lắng nghe và trao đổi.

Cô ấy nói thêm: "Nếu sự bất đồng quan điểm xảy ra trong cuộc trò chuyện, tránh bắt lỗi và bới móc để không xảy ra tranh cãi không đáng có. Hãy cởi mở và tôn trọng cảm xúc cũng như ý kiến riêng của người ấy."

Không có thời gian gặp gỡ

Ai cũng có cuộc sống riêng cùng công việc bận rộn của mình; bởi vậy, đôi khi ta quên mất dành thời gian cho người yêu của mình. Đặc biệt khi mối quan hệ càng lâu dài, những buổi hẹn hò càng trở nên ít đi không còn được giống thời gian đầu mặn nồng nữa.

Hayley Quinn nói: "Tất cả chúng ta đều biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng tư và ai cũng muốn tận hưởng thời gian với bạn bè của mình. Bên cạnh mối quan hệ tình cảm còn những mối quan hệ khác. Tuy nhiên, ta cần biết cách cân bằng thời gian dành cho cả hai bên. Khi những buổi gặp mặt giảm xuống gần như bằng không, mối quan hệ có thể bắt đầu thiếu đi sự gần gũi về thể xác và tình cảm".

"Nói cách khác, bạn không muốn đến mức thời gian duy nhất bạn dành cho đối phương của mình chỉ là ngồi trước TV hoặc khi cả hai đang rửa bát đĩa. Hãy thử gạt điện thoại sang một bên, cùng nhau đi dạo, trò chuyện với nhau về ngày hôm nay của cả hai như thế nào", chuyên gia tư vấn tình yêu gợi ý.

Sự gần gũi về thể xác

Nếu bạn và người ấy đang trải qua giai đoạn "hạn hán" về sự thân mật thể xác, điều đó có thể gây ra vài vấn đề khác trong mối quan hệ.

Sự gần gũi về thể xác giúp hâm nóng tình cảm (Ảnh: Evie Magazine).

Kuss lưu ý: "Tình dục và sự đụng chạm cơ thể tạo ra oxytocin - "hoóc-môn tình yêu", nó giúp xây dựng lòng tin và giúp các cặp đôi lại gần nhau hơn. Do đó, điều này được khuyến khích để duy trì mức độ gần gũi của mối quan hệ".

Sự thỏa hiệp trong một mối quan hệ

Cuộc tình nào cũng có những lúc thăng trầm, sự thỏa hiệp xuất hiện để mở đường hai bên đều có lợi giúp duy trì mối quan hệ tránh khỏi những cuộc cãi vã. Tuy nhiên, thỏa hiệp giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể củng cố mối quan hệ nhưng cũng có thể phá hủy chúng.

"Mặc dù học cách thỏa hiệp là điều không thể thiếu để có một mối quan hệ bền lâu, nhưng điều quan trọng phải nhận thức được thế nào là thỏa hiệp lành mạnh", Quinn nói thêm.

Cô cho rằng: "Có những kỳ vọng thực tế về mối quan hệ và không cần phải có 100% sở thích giống nhau. Ai cũng có sở thích, thói quen riêng. Ta nên bỏ qua những khác biệt nhỏ nhặt này mà chấp nhận nó tạo ra sự hài hòa. Tuy nhiên, đôi khi sự thỏa hiệp có thể đi quá xa và khiến bạn bỏ qua những ranh giới quan trọng mà bạn có."

Bất đồng

Tranh luận là một phần không thể tránh khỏi của bất kỳ mối quan hệ nào. Cách bạn tranh luận mới là điều quan trọng. Điều tạo ra sự khác biệt chính là thái độ cư xử, cách giải quyết của bạn sau khi kết thúc cuộc tranh cãi.

Thái độ của bạn khi xảy ra cuộc tranh luận là điều quan trọng (Ảnh: USA Today).

Điều này có thể có nghĩa là thay vì hờn dỗi bằng cách bỏ đi, hãy ôm người bạn đời của mình, cùng nhau giải thích, nhận lỗi về bản thân một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh ngay cả khi bạn vẫn chưa nguôi giận.

Như câu châm ngôn "you can either be right, or be happy", có nghĩa rằng "bạn có thể là người đúng hoặc bạn có thể được hạnh phúc", thay vì cố gắng tranh luận và muốn giành chiến thắng trước đối phương của mình mọi lúc, hãy liên tục nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lâu dài.