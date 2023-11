10 đại diện Việt Nam tham dự "Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2023"

Sau thời gian dài chuyển qua hình thức trực tuyến vì dịch Covid-19, SSEAYP đã quay trở lại. Chương trình lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 9/12 tại Nhật Bản, đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã cử đoàn gồm một trưởng đoàn và 10 đại biểu thanh niên tham dự sự kiện này.

Họ là những người trẻ ưu tú trong độ tuổi 18-33, xuất sắc vượt qua rất nhiều đơn đăng ký từ khắp cả nước, đồng thời thể hiện tốt tại vòng thi phỏng vấn và năng khiếu của ban tổ chức. Đây chính là những đại sứ thiện chí giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Đoàn 11 thành viên gồm trưởng đoàn (chính giữa, hàng 1) và 10 đại biểu thanh niên đại diện Việt Nam tham dự SSEAYP 2023 (Ảnh: BTC).

Vị trí trưởng đoàn được giao phó cho ông Nguyễn Nhất Linh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

"SSEAYP 2023 như là cầu nối để giao lưu, học hỏi từ bạn bè trong khu vực, đồng thời tìm kiếm mối quan tâm chung về những vấn đề đặt ra cho thế giới trong kỷ nguyên 4.0, nhằm xây dựng các mạng lưới hỗ trợ giữa lực lượng trẻ của các quốc gia.

Hy vọng sau những hoạt động của chương trình, nhiều vấn đề chung được các đại biểu thảo luận, phân tích và đề xuất những giải pháp tốt nhất vì mục tiêu phát triển bền vững của từng quốc gia và cả khu vực", ông Linh chia sẻ.

10 đại biểu thanh niên gồm: Thiếu úy, bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh - trợ lý đối ngoại phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175; Lê Duy Trung - chuyên viên phòng Công tác sinh viên, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nghiêm Đức An - sinh viên tiêu biểu Đại học Ngoại thương, người sáng lập dự án "SAT SQUAD" cung cấp lớp học chất lượng cao giúp học sinh hòa nhập với môi trường quốc tế thông qua tiếng Anh và STEM;

Đào Đạt Anh - chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Trần Diệu Ngọc - chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Trịnh Thủy Ngân - người sáng lập và giảng dạy IELTS tại dự án "IELTS for Better Vietnam"; Nguyễn Thị Mỹ Linh - quản lý các dự án hỗ trợ cộng đồng tại Prudential Việt Nam; Phan Khánh Liên - trợ lý quản lý nhãn hàng, công ty Abbott; Đại úy Nguyễn Trần Phương Thảo - cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; bác sĩ Bùi Đức An Vinh - Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại diện đoàn đại biểu thanh niên Đỗ Phạm Nguyệt Thanh cho biết: "Tôi tin rằng, SSEAYP luôn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất mong được đến thăm đất nước Nhật Bản và gặp gỡ tất cả đại biểu thanh niên đến từ các quốc gia ASEAN và Nhật Bản.

Với riêng bản thân, tôi mong muốn được tham gia vào các diễn đàn quốc tế để bày tỏ tiếng nói về sự phát triển, công bằng cho phụ nữ và trẻ em, tham gia vào các bệnh viện dã chiến của Liên hợp quốc tại các quốc gia khác để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa".

Tham gia chương trình năm nay, đoàn đại biểu Việt Nam lựa chọn chủ đề "Rising Vietnam" (Việt Nam vươn lên), được lấy cảm hứng chủ đạo từ hình ảnh cây tre với mong muốn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam không ngừng phát triển, hội nhập trong sự kế thừa những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước để vững bước tương lai.