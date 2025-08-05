Tuyên Quang: Phát huy nội lực để giảm nghèo bền vững

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, địa phương tập trung triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân, giúp người dân phát huy nội lực, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Giữa năm 2024, với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 22 hộ dân của các thôn Ma Dì Vảng, Chúng Chải, Péo Suối Ngài thuộc xã Xín Mần đã bắt tay thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng sa nhân tím, với tổng kinh phí hơn 755 triệu đồng.

Là một trong những hộ tham gia dự án tại thôn Chúng Chải, ông Giàng Mìn Sèng chia sẻ: "Trước đây, tôi cũng như bà con trong xã chỉ quen trồng các cây nông nghiệp như ngô, lúa. Năng suất các loại cây này thường không cao nên thu nhập bấp bênh. Mấy năm gần đây, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn và nhà nước hỗ trợ trồng cây sa nhân tím, tôi và một số hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn trồng thử nghiệm".

Kết quả thực tế cho thấy, mỗi ha sa nhân tím khi thu hoạch cho thu nhập bình quân dự kiến đạt khoảng 50 triệu đến 70 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, ngô; bình quân mỗi 1 ha sản xuất sẽ tạo việc làm thường xuyên cho 5-10 lao động...

Không chỉ với cây trồng, nhiều hộ dân ở Tuyên Quang đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tại các xã Trường Sinh, Phú Lương, Tân Thanh, Đông Thọ mô hình chăn nuôi dê sinh sản đang mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục hộ nghèo... Những mô hình chăn nuôi như thế góp phần tiếp sức, tạo động lực để người dân Tuyên Quang mạnh dạn làm ăn, thoát nghèo bằng chính đôi tay mình.

Gia đình chị Đặng Thị Nga ở thôn Cây Thị (xã Trung Sơn) trước đây thuộc diện hộ nghèo. Gia đình chị được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vay mượn thêm anh em, họ hàng, gia đình chị đã mua 2 con trâu sinh sản, đầu tư phát triển hơn 2 ha rừng. Các thành viên trong gia đình chị còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó mô hình trồng rừng và nuôi trâu phát triển ổn định, cuối năm 2023, rừng keo của gia đình chị được khai thác. Từ tiền bán gỗ rừng trồng và trâu, gia đình chị thu về 160 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị đã thoát nghèo.

Gia đình anh Trần Văn Thực thoát nghèo nhờ được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi dê.

Gia đình anh Trần Văn Thực, thôn Nhà Xe, xã Trường Sinh trước đây cũng nằm trong danh sách hộ nghèo. Thu nhập chính của gia đình dựa vào mấy sào ruộng nên thiếu trước hụt sau. Năm 2024, anh Thực được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi dê từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, từ 10 con dê hỗ trợ ban đầu, đàn dê của gia đình anh đã phát triển lên 20 con, trong đó có 14 con dê sinh sản.

“Nhờ nguồn thu nhập từ đàn dê, gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững. Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”, anh Thực cho hay.

Tính riêng năm 2024, toàn tỉnh Tuyên Quang mới đã triển khai hàng trăm mô hình sinh kế gắn với thế mạnh địa phương như chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, cây dược liệu quý, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa… Hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra. Nhiều xã vùng sâu bắt đầu hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, từng bước giúp người dân không chỉ “trao cần câu” mà biết “câu đúng chỗ, đúng thời điểm” để thu được lợi nhuận cao nhất.

Cùng với đó, một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo mà Tuyên Quang tập trung thực hiện đó là công tác tuyên truyền về giảm nghèo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Nhiều hộ nghèo từ sự hỗ trợ, tiếp sức của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nên đã nỗ lực vươn lên. Ngoài các chương trình của Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo về đào tạo nghề, hỗ trợ cây con giống, triển khai các mô hình giảm nghèo… thì từ các nguồn lực xã hội hóa, hoạt động thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người nghèo có thêm động lực vươn lên.

Đức Thọ