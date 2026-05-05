TPHCM đẩy nhanh xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động

Tại buổi làm việc giữa Ban thường vụ Thành ủy TPHCM và Công đoàn TPHCM ngày 4/5, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, cho hay Công đoàn thành phố đã ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp có tiềm lực để thúc đẩy các dự án nhà lưu trú cho người lao động.

Đây là một trong những chương trình trọng điểm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mà Liên đoàn Lao động thành phố triển khai, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động

Theo kế hoạch, các đơn vị này cam kết phát triển khoảng 100.000 nhà ở xã hội cho người lao động tại các khu vực tập trung đông công nhân, trong đó dự kiến có hơn 50.000 căn dành cho hình thức cho thuê hoặc thuê mua.

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết đơn vị đã bước đầu làm việc với các doanh nghiệp sử dụng đông lao động để đăng ký thuê nhà ở xã hội cho công nhân.

Theo đó, một số doanh nghiệp lớn bày tỏ sẵn sàng chi trả chi phí thuê nhà cho hàng chục nghìn lao động, qua đó góp phần giữ chân nhân sự và cải thiện điều kiện sống cho người lao động.

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, Công đoàn TPHCM đã thành lập tổ công tác phối hợp với doanh nghiệp và địa phương rà soát quỹ đất phù hợp. Trong đó, đơn vị ưu tiên các dự án có vị trí cách nơi làm việc không quá 10 km nhằm tạo thuận lợi cho công nhân đi lại.

Ông Hải cho hay dự án đầu tiên dự kiến khởi công vào tháng 6 tại xã Tân Vĩnh Lộc. Đồng thời, một số dự án khác cũng đang hoàn tất thủ tục đầu tư để sớm triển khai trong năm nay.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn TPHCM trong việc chăm lo, ổn định nơi ở cho công nhân, người lao động.

Bên cạnh đó, ông đề xuất Công đoàn TPHCM tiếp tục nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình nhà lưu trú cho công nhân từ nguồn kinh phí Công đoàn. Định hướng này cần gắn với việc tích hợp các tiện ích thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, không gian sinh hoạt, vui chơi, giải trí… qua đó góp phần cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng đời sống cho lực lượng lao động trên địa bàn.