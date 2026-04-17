Gỡ nút thắt nhà ở xã hội: Nới trần thu nhập thôi là chưa đủ

Kỳ vọng từ những chính sách lớn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2026, sửa đổi về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Quy định có hiệu lực từ ngày 7/4.

Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ). Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Trước đó, từ ngày 1/4 tại TPHCM, người mua nhà ở xã hội cũng được mở rộng cơ hội an cư. Thành phố quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập mua nhà ở xã hội. Từ đó, mức trần áp dụng là 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân; 37,5 triệu đồng/tháng đối với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên; 50 triệu đồng/tháng đối với tổng thu nhập của hai vợ chồng.

Chuyên gia của Savills đánh giá việc nâng trần thu nhập là một bước điều chỉnh cần thiết và hợp lý, bởi thực tế chi phí sinh hoạt và giá nhà tại TPHCM đã vượt xa nhiều địa phương khác. Nếu giữ mức trần quá thấp, nhiều người có nhu cầu thực nhưng lại bị “loại” khỏi nhóm đủ điều kiện.

Còn TS Châu Đình Linh, Giảng viên Đại học Ngân hàng TPHCM, cho rằng điều chỉnh nâng trần thu nhập là phù hợp với thực tiễn. Bởi trước đây, mức trần thu nhập (khoảng 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình) không còn phản ánh đúng sự thay đổi của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh tiền lương, chi phí sinh hoạt và mức sống đều đã tăng lên.

Việc điều chỉnh mức trần sẽ giúp mở rộng nhóm đối tượng có thể tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là những người đang rơi vào “khoảng trống” - không đủ điều kiện mua nhà ở thương mại nhưng cũng không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ. Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội sẽ giúp giải quyết phần nào khó khăn cho nhóm này.

Là người trong cuộc, ông Hưng, nhân viên văn phòng tại phường Xuân Hòa (TPHCM) hân hoan và kỳ vọng với chính sách mới. Với mức thu nhập khoảng 22 triệu đồng/tháng, từ người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì nay, ông đã có cơ hội tiếp cận. Mong muốn lớn nhất của người đàn ông độc thân là có thể mua nhà, an cư lạc nghiệp, thay vì ở nhà thuê.

Một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: VGP/Minh Thi).

Nhu cầu lớn, nguồn cung còn hạn chế

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đã hoàn thành hơn 102.600 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2025 và đã khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn. Lũy kế đến ngày 26/2, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với hơn 700.000 căn hộ, đạt 70% chỉ tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn giai đoạn 2021-2030.

Riêng tại TPHCM, năm 2025, địa phương đã hoàn thành 14 dự án với hơn 13.000 căn hộ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Dự kiến năm nay và năm sau, thành phố đưa vào sử dụng 49 dự án với quy mô khoảng 36.400 căn.

Giới chuyên gia cho rằng nguồn cung nhà ở xã hội vẫn đang rất thiếu. Ngay tại TPHCM - nơi được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn đến năm 2030 thì hiện nay, việc hoàn thành vẫn là thách thức lớn. Nguồn cung mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế.

Để gia tăng bài toán nguồn cung, TPHCM đã áp dụng các cơ chế đặc thù, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng quỹ đất. Thành phố có chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho dự án nhà ở xã hội, đưa phân khúc này vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên". Đối với trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm xuống tối đa 132 ngày, chia làm 2 giai đoạn…

Về quỹ đất, thành phố hiện có 197 dự án, khu đất có mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội với diện tích khoảng 732ha (quy mô 230.000 căn). Thành phố cũng đang xây dựng quy hoạch bố trí quỹ đất đến năm 2040 đạt 1.730ha.

Cần các giải pháp đồng bộ

Bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu Savills – chỉ ra vấn đề lớn nhất của thị trường nhà ở xã hội hiện nay không nằm ở phía cầu, mà nằm ở nguồn cung. Nói cách khác, người dân không có đủ sản phẩm để lựa chọn.

Nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay không chỉ thiếu về số lượng, mà còn có vấn đề về vị trí. Nhiều dự án nằm xa trung tâm việc làm, xa khu công nghiệp hoặc thiếu kết nối hạ tầng, khiến người mua dù đủ điều kiện cũng không mặn mà.

Ngoài ra, tiến độ triển khai dự án cũng là một điểm nghẽn lớn. Do vướng mắc pháp lý và các thủ tục liên quan đến phê duyệt giá, nhiều dự án mất rất nhiều thời gian để hoàn tất, làm chậm quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Chuyên gia cho rằng dự án nhà ở xã hội cần đáp ứng nhiều yếu tố như việc làm, tiện ích (Ảnh: LT).

Vì vậy, chuyên gia cho rằng nếu chỉ điều chỉnh nới rộng thu nhập mà không đồng thời tháo gỡ đồng bộ các nút thắt về quỹ đất, pháp lý và tiến độ thì hiệu quả sẽ còn hạn chế.

Cụ thể, với người mua, cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thông qua việc nới điều kiện và mở rộng các gói tín dụng ưu đãi. Với doanh nghiệp, vấn đề lớn nhất hiện nay là bài toán tài chính. Khi lợi nhuận của nhà ở xã hội bị khống chế ở mức 10-15%, nhưng chi phí vốn lại cao thì rất khó để thu hút doanh nghiệp tham gia.

Do đó, chuyên gia kiến nghị cần có một cơ chế tín dụng riêng dành cho phân khúc này, với lãi suất thấp và ổn định, do Nhà nước kiểm soát. Đây sẽ là “đòn bẩy” quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển dự án, từ đó gia tăng nguồn cung cho thị trường trong dài hạn.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM - chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ như chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến 31/12/2030.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức lãi suất 4,8%/năm trong giai đoạn 3/2021-6/2024 và so với mức lãi suất trên dưới 3%/năm của một số nước trên thế giới.

Đại diện một số doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ chế. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, cho biết những vướng mắc lớn qua quá trình triển khai hàng chục dự án nhà ở xã hội như vốn, tiếp cận tín dụng.

Bà cho rằng cần sớm hoàn thiện cơ chế theo hướng thông thoáng hơn cho phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, trong đó trọng tâm là rút ngắn thủ tục pháp lý, ổn định chính sách tín dụng và có giải pháp kiểm soát, giảm chi phí đầu vào.