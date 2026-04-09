Tin vui với những người “làm một ngày ăn cả năm”

Đồng muối Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) rộng khoảng 105ha với hơn 500 hộ dân tham gia sản xuất. Người làm muối ví von nghề này là “làm một ngày ăn cả năm”.

Nhiều năm qua, giá muối biến động mạnh, có thời điểm chỉ còn 500-600 đồng/kg khiến diêm dân Sa Huỳnh thất thu. Riêng năm nay, giá muối tăng đột biến, đây là tín hiệu đáng mừng cho diêm dân. Đầu năm 2026, giá muối tăng vọt lên 3.000 đồng/kg, sau đó giảm còn 2.000 đồng/kg.

Đồng muối Sa Huỳnh rộng hơn 105ha với 500 hộ dân tham gia sản xuất (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Lê Thị Hạnh (phường Sa Huỳnh) đang tất bật cải tạo lại ruộng muối cho vụ sản xuất mới. Bà Hạnh và hàng trăm diêm dân Sa Huỳnh hy vọng vụ muối này sẽ trúng lớn.

“Đầu năm nay giá muối tăng vọt lên 3.000 đồng/kg, tôi còn 6 tấn bán được 18 triệu đồng. Bây giờ giá muối vẫn rất cao nhưng hầu như không ai còn để bán”, bà Hạnh cho biết.

Theo bà Hạnh, cuối năm 2025, mưa bão khiến triều cường dâng cao cuốn trôi hàng nghìn tấn muối của diêm dân Sa Huỳnh. Chỉ một số ít hộ dân tích trữ muối ở nơi cao ráo mới không bị thiệt hại.

Đầu tháng 4, ông Nguyễn Hai (phường Sa Huỳnh) đã hoàn thành việc cải tạo ruộng muối. Ông đang chuẩn bị lấy nước biển vào ruộng sản xuất muối.

Theo ông Hai, có thể do lượng muối tích trữ còn ít nên đầu năm 2026 giá tăng cao chót vót. Khi người dân bắt đầu thu hoạch muối trong vụ mới thì giá sẽ giảm. Tuy vậy, người dân vẫn hy vọng giá muối vẫn còn cao trong 1-2 tháng tới.

“Hiện lượng muối tích trữ đã hết nên chúng tôi tranh thủ sản xuất sớm hơn mọi năm. Từ khi lấy nước vào ruộng đến lúc thu hoạch đợt đầu tiên mất 5-6 ngày. Tôi hy vọng sẽ có muối để bán khi giá vẫn còn cao”, ông Hai nói.

Phường Sa Huỳnh có khoảng 500 hộ với 2.000 nhân khẩu tham gia sản xuất muối. Hàng năm, diêm dân Sa Huỳnh sản xuất được 7.000-8.000 tấn muối. Năm 2024, nghề làm muối Sa Huỳnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Nguyễn Hữu Chánh, Giám đốc hợp tác xã muối 2 Sa Huỳnh, giá muối biến động thất thường nên có thời điểm diêm dân bỏ nghề. Mấy năm gần đây, giá muối ổn định hơn, người làm muối có lời nên phần lớn diện tích đồng muối được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, lâu nay việc bảo quản, tích trữ muối của diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều năm qua giá muối biến động thất thường gây khó khăn cho diêm dân Sa Huỳnh (Ảnh: Quốc Triều).

"Giá muối thường ở mức thấp, chỉ tăng vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm. Diêm dân muốn tích trữ muối đợi giá tăng cao mới bán nhưng việc bảo quản khó khăn. Do đó phần lớn người dân sẽ bán muối ngay khi vừa thu hoạch nên giá thấp", ông Chánh cho biết.

Theo ông Chánh, sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua giá muối tăng rất cao. Do đó, diêm dân Sa Huỳnh vào vụ sản xuất sớm hơn mọi năm với hy vọng những đợt muối đầu tiên vẫn có thể bán được với giá cao.