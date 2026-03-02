Tạm dừng đưa lao động sang Trung Đông vì căng thẳng leo thang

Quyết định được đưa ra sau khi xảy ra các cuộc không kích và tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran ngày 28/2 vừa qua, khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về an ninh tại nhiều quốc gia Trung Đông - nơi đang có đông lao động Việt Nam sinh sống và làm việc như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Bahrain và Kuwait.

Một người đàn ông bế 2 con đi trú ẩn tại Tel Aviv, Israel (Ảnh: AFP).

Hiện khu vực này có nhiều doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm 12 doanh nghiệp tại Ả Rập Xê Út, 14 doanh nghiệp tại UAE, 6 doanh nghiệp tại Qatar và 2 doanh nghiệp tại Bahrain.

Cơ quan quản lý nhận định, tình hình khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài yêu cầu tạm dừng đưa lao động mới, Cục Quản lý lao động ngoài nước lưu ý các doanh nghiệp thường xuyên liên hệ với đối tác và người sử dụng lao động để cập nhật tình hình xung đột, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu trấn an, cung cấp thông tin kịp thời để tránh tâm lý hoang mang với người lao động. Đơn vị đưa người đi phải đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm xử lý nhanh các sự việc liên quan đến an ninh, an toàn hoặc quyền lợi của lao động.

Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp, các đơn vị phải báo cáo ngay về Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hướng dẫn giải quyết. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần theo dõi sát các khuyến cáo an ninh quốc tế để chủ động phương án bảo vệ người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cho đến khi có thông báo mới.