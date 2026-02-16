Sát Tết, nông dân vẫn bám rẫy, hối hả tưới cà phê vì lo hạn

Dù Tết Nguyên đán cận kề, nhiều nông dân tại khu vực phía Tây Gia Lai vẫn miệt mài trên rẫy cà phê, chạy đua với thời gian để hoàn tất việc tưới tiêu, đảm bảo nguồn nước cho cây trước mùa khô khắc nghiệt.

Giữa không gian núi đồi yên ắng, tiếng máy bơm nước gầm vang không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Hệ thống tưới, vòi phun hoạt động liên tục, đưa dòng nước mát lành từ ao hồ lên từng gốc cà phê, giúp cây duy trì độ ẩm cần thiết, chuẩn bị cho giai đoạn sinh trưởng quan trọng.

Cận Tết Nguyên đán nhưng nhiều nông dân vẫn tất bật tưới cho xong vườn cà phê (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sáng 15/2 (tức 28 Tết), ông Vương Đình Danh (xã Ia Hrung, Gia Lai) cùng con trai vẫn túc trực ngoài rẫy, miệt mài tưới cho hơn 4ha cà phê. Với diện tích lớn và nguồn nước hạn chế từ một ao nhỏ, việc tưới phải thực hiện luân phiên, vừa tưới vừa chờ nước hồi lại.

Ông Danh cho biết để hoàn thành việc tưới cho 4ha cà phê, cha con ông phải mất khoảng 5 ngày. Mỗi đợt tưới tiêu tốn 3-4 triệu đồng tiền điện, dầu và công vận hành máy bơm. Trung bình mỗi năm, cà phê tại đây được tưới khoảng 3 đợt, nhưng nếu hạn hán kéo dài, có năm phải tưới đến 6 lần.

“Khoảng 3-4 năm, khu vực này lại xảy ra một đợt hạn lớn. Lo ngại sau Tết sẽ thiếu nước nghiêm trọng nên gia đình tranh thủ tưới sớm, bổ sung nhiều nước để cây cà phê có đủ sức phát triển trong mùa khô”, ông Danh chia sẻ.

Nhiều ngày nay, ông Danh cùng con trai ngày đêm tưới cho xong hơn 4ha cà phê (Ảnh: Phạm Hoàng).

Vụ mùa năm 2025, gia đình ông Danh thu hoạch gần 15 tấn cà phê nhân, mang lại nguồn thu gần 1,5 tỷ đồng. Nhờ giá cà phê tăng cao, gia đình càng chú trọng đầu tư chăm sóc để đảm bảo năng suất cho vụ mùa tiếp theo.

Theo kinh nghiệm của người dân, lần tưới đầu tiên trong mùa khô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cây cà phê tích trữ độ ẩm, duy trì sinh trưởng ổn định trong suốt mùa hạn. Vì vậy, dù Tết đã cận kề, nhiều hộ vẫn tranh thủ tưới đậm để bảo vệ vườn cây.

Trên các quả đồi, hệ thống vòi phun hoạt động liên tục, làn nước trắng xóa phủ đều từng gốc cà phê. Dù chi phí tăng cao, công việc vất vả và thời điểm Tết đã cận kề, người trồng cà phê vẫn bám vườn, nỗ lực bảo vệ thành quả lao động của mình.

Ông Võ Văn Thiện (xã Biển Hồ, Gia Lai) sở hữu khoảng 500 cây cà phê. Lo ngại tình trạng thiếu nước kéo dài, ông đã đầu tư khoảng 30 triệu đồng để khoan giếng phục vụ tưới tiêu.

Những ngày giáp Tết, ông Thiện vẫn tranh thủ ra vườn tưới nước cho cây. Ông cho biết, những năm gần đây cà phê liên tục được giá nên bà con hạn chế chặt bỏ để chuyển sang cây trồng khác, đồng thời đầu tư chăm sóc bài bản hơn.

"Vườn tuy ít nhưng mỗi năm cũng mang về hơn 100 triệu đồng. Đây là nguồn thu quan trọng, giúp gia đình sắm sửa khi cái Tết cận kề”, ông Thiện bộc bạch.

Nhiều vườn cà phê no nước đã nở như tuyết trắng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện UBND xã Ia Hrung cho biết để đảm bảo nguồn nước tưới trong mùa khô, địa phương đã điều tiết, sử dụng hợp lý nguồn nước tưới cho cây trồng, đặc biệt là cà phê. Cán bộ thường xuyên tuyên truyền người dân tích trữ nước, tưới luân phiên, tránh tình trạng cạn kiệt nguồn nước cục bộ.

“Địa phương khuyến cáo bà con sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên các diện tích cà phê đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng. Xã cũng theo dõi sát mực nước tại các ao hồ, kịp thời thông tin để người dân có kế hoạch tưới hợp lý, hạn chế thiệt hại do hạn hán”, đại diện UBND xã Ia Hrung nhấn mạnh.