Sàn việc làm quốc gia khác gì các website tuyển dụng hiện nay?

Không chỉ là "chợ việc làm", mà là hạ tầng dữ liệu quốc gia

Thị trường tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam nhiều năm qua phát triển mạnh với hàng loạt website kết nối việc làm. Tuy nhiên, các nền tảng này chủ yếu hoạt động theo mô hình dịch vụ, phục vụ nhu cầu đăng tin và tìm việc, chưa hình thành được một hệ thống dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, dữ liệu lao động - việc làm còn phân tán, thiếu đồng bộ, cập nhật chậm và khó chia sẻ giữa các hệ thống. Điều này khiến việc kết nối cung - cầu lao động chưa hiệu quả, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, trong khi người lao động cũng gặp rủi ro khi tiếp cận thông tin không chính thống.

Trong bối cảnh đó, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng không đơn thuần là một website tuyển dụng, mà là nền tảng số đóng vai trò “hạ tầng dữ liệu lõi” của thị trường lao động. Hệ thống này tập trung, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, tạo thành một không gian giao dịch việc làm thống nhất, minh bạch và theo thời gian thực.

Khác với các nền tảng hiện có, sàn quốc gia được định hướng phục vụ mục tiêu quản lý và điều tiết thị trường lao động, đồng thời hỗ trợ hoạch định chính sách vĩ mô. Đây là điểm khác biệt căn bản về bản chất vận hành và mục tiêu phát triển.

Dữ liệu lao động - việc làm còn phân tán, thiếu đồng bộ, cập nhật chậm và khó chia sẻ giữa các hệ thống (Ảnh: Trung Kiên).

Xác thực, minh bạch và bao phủ toàn thị trường lao động

Một trong những hạn chế lớn của các website tuyển dụng hiện nay là độ tin cậy của thông tin. Hồ sơ giả, tin tuyển dụng không chính xác hoặc môi giới trá hình vẫn tồn tại, gây rủi ro cho người lao động.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được thiết kế để khắc phục điểm yếu này thông qua cơ chế xác thực và kiểm soát chặt chẽ. Người dùng đăng nhập bằng định danh điện tử VNeID, thông tin doanh nghiệp và tin tuyển dụng được kiểm duyệt, hậu kiểm nhằm bảo đảm tính chính xác và minh bạch.

Bên cạnh đó, khác với các nền tảng tuyển dụng thường tập trung vào lao động trình độ cao hoặc khối văn phòng, sàn quốc gia hướng tới bao phủ toàn bộ thị trường lao động, đặc biệt là nhóm lao động phổ thông - lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.

Hệ thống cũng kết nối đồng bộ với các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước, tạo thành mạng lưới thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Nhờ đó, cơ hội việc làm không còn bị chia cắt theo địa lý, người lao động ở các vùng, kể cả khu vực khó khăn, có thể tiếp cận thông tin chính thức một cách bình đẳng.

Sự khác biệt này giúp sàn quốc gia không chỉ là công cụ tìm việc, mà còn là nền tảng bảo đảm công bằng tiếp cận việc làm và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch lao động.

Người dùng có thể đăng nhập bằng định danh điện tử VNeID để vào Sàn giao dịch việc làm (Ảnh: VNPT).

Hệ sinh thái số "trọn vòng đời lao động"

Nếu các website tuyển dụng hiện nay chủ yếu dừng lại ở việc đăng tin và kết nối ứng viên - doanh nghiệp, thì Sàn giao dịch việc làm quốc gia được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái số toàn diện.

Theo định hướng, hệ thống này không chỉ hỗ trợ tìm việc mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt vòng đời nghề nghiệp, từ học nghề, tìm việc, thăng tiến, đến hưởng trợ cấp thất nghiệp, tái đào tạo và chuyển đổi việc làm.

Các tính năng tích hợp bao gồm tìm kiếm việc làm thông minh, gợi ý công việc phù hợp, phỏng vấn trực tuyến, quản lý hồ sơ số, tham gia các phiên giao dịch việc làm online… Doanh nghiệp cũng có thể đăng tuyển, sàng lọc ứng viên bằng công cụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng trên một nền tảng thống nhất.

Đáng chú ý, dữ liệu từ sàn được tích hợp, phân tích để hình thành hệ thống dự báo thị trường lao động. Điều này cho phép cơ quan quản lý nắm bắt biến động cung – cầu, xu hướng ngành nghề, từ đó đưa ra chính sách kịp thời và phù hợp.

Với cách tiếp cận này, sàn quốc gia không chỉ giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, định hướng kỹ năng và hỗ trợ chuyển đổi nghề trong bối cảnh kinh tế số.