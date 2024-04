Quá thiếu người làm, doanh nghiệp bung hơn 7 tỷ đồng "săn" lao động

Tháng 4/2024, nhiều công nhân cũ của công ty Công ty CP TKG T.K. Vina, phấn khởi khi được bộ phận nhân sự của công ty gọi điện để hỏi thăm về công việc.

Đồng thời công ty muốn mời họ trở lại nhà máy làm việc với mức lương bằng với thời điểm thôi việc (tối đa không quá bậc 4).

Lao động có tay nghề đang được nhiều công ty may mặc săn đón (Ảnh: Xuân Trường).

Ngoài ra, công ty cũng có chính sách dành cho công nhân giới thiệu người thân, bạn bè đến công ty làm việc với mức thưởng 1,5 triệu đồng/người (đối với trường hợp giới thiệu công nhân có tay nghề may, chế tạo) và 1,2 triệu đồng/người đối với lao động phổ thông chưa có tay nghề.

Theo Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG T.K. Vina, hiện nay công ty đang tuyển dụng 1.000 lao động. Nhằm tuyển được lao động, công ty đưa ra chính sách hỗ trợ cho người lao động mới với tổng số tiền 7,2 triệu đồng.

Chính sách này được công ty chia ra thực hiện trong 2 năm. Năm đầu mỗi tháng hỗ trợ 400.000 đồng/tháng và năm thứ hai hỗ trợ 200.000 đồng/tháng.

Với nhiều chính sách hấp dẫn, mỗi ngày có hàng chục lao động đến Công ty CP TKG T.K. Vina ứng tuyển (Ảnh: T.K).

"Ngoài tiền lương, công ty còn hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân có hộ khẩu thường trú tại 20 tỉnh vùng xa; nhà trẻ cho con công nhân, thưởng lễ Tết cao, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết, có 14 ngày phép năm, trợ cấp đi lại, nuôi con nhỏ…", vị đại diện công đoàn cho hay.

Tương tự, ông Trần Xuân Bằng, Phó phòng Quan hệ lao động của Công ty TNHH May mặc B.K. Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An, Bình Dương) cho biết, từ quý 4 năm 2023 đến nay, công ty liên tục nhận thêm đơn hàng và có thể đảm bảo việc làm cho người lao động ít nhất là đến hết năm 2024.

"Với mức thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ người lao động nên từ đầu năm đến nay, công ty đã tuyển dụng được khoảng 900 công nhân may.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tuyển dụng thêm 1.000 người nữa để đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày một gia tăng", ông Bằng cho hay.

Công ty TNHH May mặc B.K. Việt Nam hiện có gần 4.600 công nhân, thường xuyên tăng ca đến 20h (Ảnh: NVCC).

Cũng theo ông Bằng, để tuyển dụng đủ lao động, công ty đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi cho cả người đến tuyển dụng và người giới thiệu lao động.

Công ty đã chỉ đạo phòng nhân sự liên hệ mời từng người lao động đã nghỉ việc quay trở lại nhà máy với mức lương, thưởng cao. Bên cạnh đó, công ty cũng tuyển những người lao động chưa có tay nghề để đào tạo.

"Đối với những người lao động đang làm tại công ty, chúng tôi luôn khuyến khích họ giới thiệu người thân vào làm việc. Người giới thiệu được thưởng 1 triệu đồng, không giới hạn số lượng.

Những công nhân may mới gia nhập công ty, nếu có tay nghề hoặc có bậc nghề cơ bản đều được thưởng mức thưởng gia nhập 1 triệu đồng", ông Bằng cho hay.