Qua một năm bị giảm lương, công nhân may hứa được tăng bù trong 2024

Trong ngày đi làm đầu năm 2024, công ty May 10 tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty, phát động phong trào thi đua năm 2024. Tổng Giám đốc Thân Đức Việt cho biết, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống đã được đơn vị duy trì trong nhiều năm.

Đây cũng là dịp để hơn 12.000 cán bộ, công nhân viên tổng công ty cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong năm cũ và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm mới.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Báo cáo tại sự kiện, ông Việt cho biết, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, ngành dệt may Việt Nam đứng trước thách thức chưa có tiền lệ. Nỗ lực lớn nhất của doanh nghiệp trong năm là đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.

Năm 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 4.248 tỷ đồng, tăng 1,15% so với kế hoạch, đạt 90,92% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng, tăng 11,8% so với kế hoạch, đạt 81,86% so với năm 2022; thu nhập bình quân đạt 9,25 triệu đồng/người/tháng, giảm 0,54% so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2022.

Chốt lại năm, công ty lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động".

Nêu rõ những thách thức và cơ hội trong năm 2024 đối với ngành dệt may, Tổng giám đốc May 10 phát động và kêu gọi toàn thể người lao động đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Lễ ký giao ước thi đua của các đơn vị sản xuất tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Mục tiêu cho năm 2024 được xác định là tăng trưởng doanh thu ở mức 6,6% so với năm 2023, lợi nhuận tăng 5,7%. Đặc biệt, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân của người lao động lên 9,5 triệu đồng/người/tháng.

"Trong bối cảnh khó khăn, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp nhằm bảo toàn lực lượng lao động, bảo toàn năng lực sản xuất và thị trường, khách hàng của mình.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng thực hiện biện pháp tiết kiệm toàn công ty. Nhờ đó, 12.000 cán bộ, công nhân viên tại 18 nhà máy, ở 8 tỉnh thành phố không phải nghỉ việc ngày nào.

Chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu không để bất kỳ công nhân nào phải nghỉ việc, thậm chí có thời điểm còn tuyển dụng thêm lao động phục vụ những đơn hàng gấp", ông Việt nói.

Để thực hiện hóa mục tiêu 2024, ông Việt chủ trương tập trung, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, lo đủ việc làm cho người lao động trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng, khách hàng.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu và chuyển đổi sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, chất liệu mới, đẩy nhanh tốc độ may mẫu, dập mẫu, chất lượng mẫu... để đáp ứng các đơn hàng khó, kết cấu sản phẩm phức tạp, thời gian giao hàng nhanh.

2023, nhiều lao động ngành dệt may chỉ mong không bị mất việc, được tăng ca đều (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển; ưu tiên nhân lực chất lượng cao, thiết kế thời trang và phát triển thị trường. Ban hành chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân người lao động.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì khẩu hiệu hành động "chọn việc khó" với phương châm "bảo toàn khách hàng, đơn hàng, thị trường, lao động và kiểm soát chặt các chi phí".