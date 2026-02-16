Ước mơ của công nhân xa quê, chuyện từ 12 triệu phần quà

12 triệu công nhân được hỗ trợ

Dịp Tết Nguyên đán, công nhân, người lao động được chăm lo bằng những phần quà Tết, chuyến xe miễn phí về quê sum vầy cùng gia đình.

Điều này có sự nỗ lực đóng góp của tổ chức công đoàn. Với tinh thần "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, đón Tết an toàn và nghĩa tình”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết đơn vị này đã rất chủ động, sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo và triển khai hệ thống các hoạt động chăm lo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và mở rộng nhiều chương trình chăm lo mang thương hiệu công đoàn, được tổ chức rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Cụ thể như chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” với những mặt hàng bày bán giảm giá từ 10-50% hoặc tùy nguồn lực của cơ sở có thể phát thêm phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động với các mức từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân tại chuyền may (Ảnh: Minh Quân).

Riêng đối với Chợ Tết Công đoàn trực tuyến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến cho 250.000 đoàn viên công đoàn để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Từ thực tiễn người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc theo ca, kíp tại các nhà máy, thường xuyên thiếu thời gian đi chợ truyền thống, mô hình Chợ Tết trực tuyến đã phát huy hiệu quả rõ nét.

Ông Hiểu cho biết, người lao động có thể mua sắm linh hoạt vào bất cứ thời điểm nào, kể cả trong thời gian nghỉ trong giờ làm việc, ban đêm, ngày nghỉ... Hàng hóa phong phú, chất lượng, ưu tiên hàng Việt Nam, giá cả phù hợp, qua đó thực sự trở thành món quà Tết thiết thực, ý nghĩa.

Chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê (Ảnh: CĐ).

Cùng với đó là các hoạt động “Tết Sum vầy”; Ngày hội gia đình công nhân; Tết cho em; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt; tổ chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; tổ chức chương trình Tết không xa nhà cho những người lao động ở lại, tết cho con công nhân…

"Trong bức tranh chung về chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động năm 2026, nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu ở cấp ngành và cơ sở đã để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện rõ chiều sâu trách nhiệm và tính nhân văn của tổ chức công đoàn", ông Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức công đoàn triển khai.

Tiếp động lực để người lao động sẵn sàng trở lại làm việc

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn gửi tới đoàn viên, người lao động cả nước một thông điệp xuyên suốt và nhất quán: Công đoàn luôn đồng hành, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động; lấy niềm vui, hạnh phúc của người lao động là động lực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

"Chúng tôi thấu hiểu ước mơ của phần lớn người lao động xa quê, Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là dịp được trở về sum họp gia đình sau một năm lao động vất vả", ông Hiểu chia sẻ.

Từ đó, các chương trình chăm lo của công đoàn được triển khai nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, giúp người lao động có điều kiện đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết.

Phần quà gửi tặng công nhân, lao động (Ảnh: CĐ).

Thông qua các hoạt động này, theo ông Hiểu, công đoàn tri ân sự gắn bó, tin tưởng của đoàn viên với tổ chức, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đoàn viên, người lao động cho doanh nghiệp và cho sự phát triển của đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin rằng, sau những ngày Tết sum vầy, người lao động được tiếp thêm động lực, sẵn sàng trở lại làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, các hoạt động chăm lo Tết còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, là kết quả của sự chung tay giữa công đoàn, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.