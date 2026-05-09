Niềm vui nhà mới của nữ công nhân gồng gánh mẹ già, con nhỏ

Chị Nguyễn Thị Duyên, công nhân Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật, được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”.

Nữ công nhân này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình chị vừa làm việc vừa gồng gánh chăm mẹ già, nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Đồng lương công nhân ít ỏi, nhiều năm qua, ba mẹ con phải sống trong cảnh ở nhờ, cuộc sống thiếu thốn, chật vật.

Ước mơ lớn nhất của chị Duyên là có một mái nhà riêng để các con được ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế eo hẹp khiến giấc mơ ấy tưởng như còn rất xa vời.

Nắm bắt hoàn cảnh của đoàn viên, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật đã chủ động đề xuất công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Duyên. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp chị xây dựng ngôi nhà mới.

Từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố cùng sự giúp đỡ của gia đình, người thân, Công ty và khoản tiền tích góp sau nhiều năm lao động, cuối tháng 2, gia đình chị Duyên bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà tại một xóm nhỏ thuộc thôn Phú Túc, xã Phượng Dực, Hà Nội.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Duyên (Ảnh: Nguyễn Ánh).

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, khang trang, kiên cố, được đưa vào sử dụng trong niềm vui, xúc động của cả gia đình. Công trình được xây dựng bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, trở thành điểm tựa để ba mẹ con chị Duyên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và học tập.

Trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cùng phần quà cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Duyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh chúc mừng gia đình chị có được ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình công đoàn.

Ông Khánh bày tỏ mong muốn chị Duyên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tham gia các hoạt động công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” được các cấp công đoàn Thủ đô triển khai nhiều năm qua và đã thực sự trở thành điểm tựa đối với nhiều đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngôi nhà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với người lao động.

“Nhìn thấy đoàn viên phấn khởi, xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở là động lực để cán bộ công đoàn Thủ đô tiếp tục nỗ lực chăm lo tốt hơn cho người lao động”, ông Nguyễn Huy Khánh chia sẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng mong muốn thời gian tới, Công đoàn công ty tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; tạo việc làm, thu nhập ổn định và quan tâm nhiều hơn tới những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Xúc động khi đón nhận sự quan tâm của tổ chức công đoàn, chị Nguyễn Thị Duyên cho biết, sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn chính là nguồn động lực lớn để gia đình chị mạnh dạn xây dựng ngôi nhà mơ ước sau nhiều năm khó khăn, thiếu thốn.

“Có được căn nhà của riêng mình, tôi yên tâm hơn rất nhiều để lao động, nuôi dạy các con trưởng thành”, chị Duyên xúc động nói.

Theo kế hoạch, trong Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến trao hỗ trợ 5 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với người lao động.