Nữ công nhân nghèo nhặt được xấp tiền khi quét rác

Ngày 5/5, Công an phường Pleiku (Gia Lai) cho biết đơn vị đang thông báo tìm người đánh rơi số tiền lớn do một nữ công nhân vệ sinh môi trường nhặt được.

Rạng sáng 4/5, trong lúc thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành (phường Pleiku), chị Dương Thị Ánh Hồng (nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai) phát hiện một xấp tiền bị đánh rơi.

Chị Hồng bàn giao số tiền nhặt được cho công an (Ảnh: Công an phường Pleiku).

Ngay sau đó, chị Hồng đã gọi 3 đồng nghiệp đang làm việc gần đó đến chứng kiến, rồi cùng mang số tiền đến Công an phường Pleiku trình báo, bàn giao để nhờ tìm người đánh mất.

Tại trụ sở công an, số tiền được kiểm đếm là 37,5 triệu đồng. Việc bàn giao diễn ra ngay trong đêm, có sự chứng kiến của các đồng nghiệp và đại diện Công an phường Plieku.

Chị Hồng cho biết thời điểm nhặt được tiền, đường vắng người. Nghĩ người đánh rơi chắc đang rất lo lắng, chị lập tức giao nộp số tiền cho cơ quan chức năng, mong sớm trả lại cho chủ nhân

“Bản thân tôi làm công việc lao động, thức khuya dậy sớm để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống nên rất hiểu giá trị của đồng tiền. Tôi nghĩ, người mất số tiền lớn này chắc sẽ ảnh hưởng nhiều, nhất là những gia đình khó khăn. Khi bàn giao số tiền nhặt được cho công an, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và rất vui”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng đã lan tỏa hình ảnh đẹp về những người công nhân thầm lặng giữa phố núi (Ảnh: Anh Tuấn).

Đại diện Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai cho biết chị Hồng đã có 10 năm gắn bó với công việc làm đẹp phố phường. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, chị đã có hành động trung thực, đầy trách nhiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, sự tử tế về những công nhân thầm lặng nơi phố núi.

"Đơn vị đang đề xuất khen thưởng chị Hồng nhằm kịp thời động viên về việc làm ý nghĩa này", đại diện Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai cho biết.

Chị Hồng có 3 con nhỏ, con lớn học lớp 11, con thứ hai học lớp 8 và con út mới hơn 2 tuổi. Chồng chị làm nghề giao hàng, thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.