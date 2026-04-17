Những thị trường lao động nước ngoài thu nhập 22-45 triệu đồng/tháng

Ngày 17/4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh có 4.203 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản 2.282 người, Đài Loan 1.403 người, Hàn Quốc 433 người, thị trường khác 85 người.

Ở thị trường Nhật Bản, ngành nghề chủ yếu là gia công cơ khí, kim loại, hàn, xây dựng, trang trí nội thất, chế biến thức ăn, may ghế nệm, lắp ráp linh kiện điện tử, đóng gói công nghiệp, bảo dưỡng máy móc, chế biến rau củ, cơ khí ô tô,...

Mức thu nhập bình quân ở thị trường Nhật Bản hơn 30 triệu đồng/tháng. Đây là thị trường tiềm năng, các đơn hàng đa dạng, phong phú, phù hợp với người lao động và hầu hết lao động tham gia phỏng vấn đều đạt, xuất cảnh đúng thời gian.

“Sau đào tạo, bồi dưỡng, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc”, UBND tỉnh Cà Mau thông tin về lao động ở thị trường Nhật Bản.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài có đóng góp rất lớn đến sự phát triển quê hương (Ảnh: CTV).

Ở thị trường Hàn Quốc, ngành nghề chủ yếu là sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng,… với mức thu nhập bình quân 40-45 triệu đồng/tháng.

Còn thị trường Đài Loan, ngành nghề chủ yếu giúp việc gia đình, nông nghiệp, cơ khí, hàn, khoan, tiện, phun sơn,… với mức thu nhập bình quân 22-24 triệu đồng/tháng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, riêng thị trường Hàn Quốc, tỉnh có thỏa thuận hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ, đến nay đã có 288 lao động xuất cảnh. Công việc chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, với thời gian làm việc 3-8 tháng; thu nhập bình quân 35-45 triệu đồng/tháng (chưa tính làm thêm giờ).

Tỉnh cũng dự kiến trong năm 2026, tiếp tục đưa từ 500 lao động trở lên đã đạt phỏng vấn xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại các địa phương của Hàn Quốc.

UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhiều lao động và hộ gia đình có thu nhập ổn định.

Khi kết thúc hợp đồng lao động về nước, sau khi hoàn lại vốn vay tại ngân hàng chính sách, người lao động còn tích lũy được 600-960 triệu đồng/người sau 3 năm. Tổng cộng, nguồn ngoại tệ mang về cho tỉnh sau khi quy đổi là hơn 6.000 tỷ đồng, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu về kinh tế - xã hội ở địa phương.