Đại học Cần Thơ hợp tác, gợi mở đào tạo nguồn nhân lực cho Cà Mau

Ngày 16/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đại học Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm nhấn 2 bên hợp tác là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các lĩnh vực như: Bậc đại học và sau đại học; bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, kỹ thuật; giáo viên sư phạm, phục vụ đào tạo và phát triển học sinh các cấp học; kỹ năng ngoại ngữ và năng lực số cho cán bộ.

Cùng với đó tuyển chọn, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học quốc tế cho ứng viên các lĩnh vực trọng yếu, nhất là công nghệ mới nổi, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ tiên phong để trở về làm việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Ngoài ra, 2 bên cũng hợp tác ở một số lĩnh vực khác như: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển các thành phần, lĩnh vực kinh tế; hội nhập quốc tế; phát triển cộng đồng,…

Trong hợp tác phát triển cộng đồng, UBND tỉnh Cà Mau xem xét, hỗ trợ phù hợp với điều kiện của tỉnh để góp phần xây dựng ký túc xá 500-1.000 chỗ và trung tâm sinh hoạt sinh viên tỉnh Cà Mau học tập tại Đại học Cần Thơ.

UBND tỉnh Cà Mau ký kết với Đại học Cần Thơ hợp tác về nhiều lĩnh vực (Ảnh: Cổng TT Cà Mau).

Tại lễ ký kết, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết hiện Đại học Cần Thơ có hơn 3.850 sinh viên, học viên quê ở Cà Mau theo học. Đây cũng là nguồn lực của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Lãnh đạo nhiều trường thành viên của Đại học Cần Thơ đã có những gợi mở góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Cà Mau.

PGS.TS Huỳnh Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, đề nghị trong việc đào tạo giáo viên, Cà Mau rà soát lại nhu cầu đội ngũ và đặt hàng. Trong quá trình đào tạo trường gắn với hoạt động cho các em như đưa về thực tập năm cuối tại trường đang thiếu. Sau đó, khi tốt nghiệp, các em có thể về tuyển dụng tại trường theo nhu cầu.

PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế (ĐH Cần Thơ), cho biết đội ngũ liên ngành các trường có tổ công tác rất mạnh về phát triển kinh tế biển, có kinh nghiệm thực hiện chuyên đề lớn.

Từ đó, ông đề xuất làm đề án phát triển kinh tế biển của Cà Mau, tiến tới thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Trong đó có các lĩnh vực chủ lực liên ngành như: Nuôi trồng, chế biến, đánh bắt xa bờ, nuôi bè, hậu cần, logistics, cảng biển, du lịch biển, đô thị biển, kể cả năng lượng mới, năng lượng tái tạo,…

Với số lượng sinh viên, học viên quê Cà Mau đang theo học ở Đại học Cần Thơ khá nhiều, PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải đề xuất khi các sinh viên, học viên làm đề tài luận văn tốt nghiệp, trường khuyến cáo về thực hiện một số nguyên cứu của địa phương. Việc này sở, ngành địa phương có thể đặt hàng, nêu đề tài.

Với đội ngũ và có cách tiếp cận như vậy, theo lãnh đạo Trường Kinh tế, sẽ hiệu quả rất nhiều. Các sinh viên, học viên không chỉ làm đề tài cho có để tốt nghiệp mà làm đề tài gắn với địa phương có kết quả rất thực tế. Sau này, có thể được tuyển dụng về làm việc cũng thuận lợi hơn.