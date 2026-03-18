Người trẻ miệt mài “cày” tiếng Trung mỗi tối, lương vọt lên gần gấp đôi

Dùng ngôn ngữ làm “đòn bẩy” sự nghiệp

Sau giờ tan tầm, Đức Huy (SN 2000, quê Hải Phòng), nhân viên kinh doanh tại công ty FDI (vốn đầu tư nước ngoài), lại tất tả trở về nhà. Bữa cơm tối diễn ra vội vàng, để rồi ngay sau đó, chàng trai trẻ ngồi vào bàn học, mở cuốn vở dày kín chữ, tiếp tục hành trình chinh phục tiếng Trung.

Dù hiện đã có thể giao tiếp với đối tác nước ngoài, Huy cho biết anh vẫn thường xuyên gặp những từ vựng mới trong công việc. Vì vậy, việc học gần như không có điểm dừng. Ngoài tự học, anh còn chủ động trao đổi với đồng nghiệp và cấp trên người Trung Quốc.

Đức Huy trau dồi tiếng Trung hầu như mỗi ngày, kể cả đang đi làm hay sau giờ tan sở (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Trước đây, Huy từng là học sinh chuyên Anh, sớm xác định thế mạnh của mình nằm ở ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến giai đoạn cận kề tốt nghiệp THPT, anh quyết định rẽ hướng sang tiếng Trung.

“Tôi thấy tại quê mình có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư. Nhận ra cơ hội việc làm và khả năng phát triển ngay tại địa phương, tôi quyết định theo đuổi ngôn ngữ này”, Huy chia sẻ.

Tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Mở Hà Nội, Huy nhanh chóng được nhận vào làm tại một doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường làm việc thực tế, anh nhận ra khoảng cách đáng kể giữa kiến thức học thuật và yêu cầu công việc.

“Những gì học ở trường chỉ là nền tảng. Khi đi làm, mỗi người nói một kiểu, mỗi vùng một giọng, hoàn toàn khác với kiến thức căn bản mà tôi đã học trước đó”, anh nói.

Thách thức càng lớn khi Huy làm việc trong ngành may mặc - lĩnh vực hoàn toàn mới với nhiều thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Không chỉ phải học lại kiến thức chuyên ngành, anh còn phải thích nghi với môi trường giao tiếp đa ngôn ngữ.

Đặc biệt, việc chưa thành thạo tiếng Trung trong giai đoạn đầu khiến Huy gặp không ít hạn chế.

“Lúc mới đi làm, vì chưa tự tin giao tiếp nên tôi khá bị động. Điều đó khiến việc xây dựng mối quan hệ gặp khó khăn, việc tiếp cận khách hàng và hiểu sâu nhu cầu của họ cũng bị ảnh hưởng”, anh nói.

Với một nhân viên kinh doanh, đây là bất lợi đáng kể. Áp lực gia tăng khi Huy đồng thời phải học kiến thức ngành, phát triển thị trường và đảm nhận vai trò kết nối ngôn ngữ.

Không có nhiều thời gian tham gia các khóa học bên ngoài, Huy lựa chọn học ngay trong quá trình làm việc. Mỗi cuộc trao đổi với khách hàng, mỗi lần làm việc với đồng nghiệp người Trung Quốc đều trở thành cơ hội để anh rèn luyện.

Anh duy trì thói quen ghi chép từ mới, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành, sau đó tự tìm hiểu hoặc trao đổi lại để nắm chắc cách sử dụng.

“Có những từ không có trong sách, chỉ khi làm thực tế mới gặp. Nhiều trường hợp, tôi phải hiểu rõ nghĩa tiếng Việt trước rồi mới có thể chuyển sang tiếng Trung”, anh kể.

Sau một thời gian kiên trì, tiếng Trung dần trở thành lợi thế rõ rệt. Từ sự e dè ban đầu, Huy ngày càng tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời mở rộng được mạng lưới quan hệ trong công việc.

Khi trình độ và kỹ năng giao tiếp được nâng cao, Huy được công ty tin tưởng giao làm việc với nhiều thương hiệu và doanh nghiệp lớn trong ngành may mặc. Anh cũng có cơ hội tham gia các chuyến công tác, triển lãm tại Thượng Hải, Hà Nội và TPHCM.

Theo Huy, ngoại ngữ không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công, nhưng là “đòn bẩy” quan trọng giúp mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, thu nhập của anh cũng được cải thiện rõ rệt nhờ lợi thế này.

Đổ xô đi trau dồi tiếng Trung khi thị trường “khát” nhân lực

Thời gian gần đây, các lớp học tiếng Trung của chị Phan Thị Quỳnh Trâm (25 tuổi, ngụ tại TPHCM) gần như kín lịch. Số lượng người đăng ký học có xu hướng tăng rõ rệt, do vậy để đảm bảo chất lượng và có thể theo sát từng học viên, Trâm chỉ nhận 4-8 học viên/lớp.

Theo chị Trâm, học viên đến lớp khá đa dạng, từ sinh viên đến người đã đi làm, trong đó phần lớn theo học với mục tiêu nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

“Một trong những động lực lớn là nhu cầu việc làm. Nhiều doanh nghiệp hiện ưu tiên tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung với mức lương cao hơn, nên không ít người chọn học để mở rộng cơ hội, thậm chí chuyển hướng nghề nghiệp”, chị Trâm chia sẻ.

Song song với việc giảng dạy, Trâm còn làm phiên dịch viên cho các cuộc họp, trao đổi giữa đối tác Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam.

“Trước đây, nhiều công ty chỉ cần phiên dịch hỗ trợ giao tiếp cơ bản. Nhưng giờ đây, họ ưu tiên những ứng viên vừa giỏi tiếng Trung, vừa có kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực như sản xuất, kỹ thuật, logistics hoặc quản lý dự án. Điều này giúp quá trình trao đổi chính xác và hiệu quả hơn, đặc biệt trong môi trường nhà máy hoặc các dự án kỹ thuật”, chị nói.

Thu nhập của phiên dịch viên tiếng Trung hiện khá đa dạng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và lĩnh vực làm việc. Theo chị Trâm, mức lương phổ biến dao động từ 12 đến 40 triệu đồng/tháng; những người có chuyên môn sâu hoặc tham gia các dự án kỹ thuật có thể đạt mức cao hơn.

Quỳnh Trâm tham gia phiên dịch tại một dự án liên quan đến điện gió (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình làm việc, phiên dịch viên không chỉ đơn thuần chuyển ngữ mà còn phải điều tiết cách truyền đạt để tránh hiểu lầm. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đến giờ, chị Trâm vẫn duy trì tham gia các khóa học chuyên sâu về phiên dịch, đồng thời cập nhật thuật ngữ chuyên ngành mới nhằm nâng cao năng lực.

Chị Trâm cho biết, tiếng Trung không phải là ngôn ngữ quá khó tiếp cận với người Việt nhờ có nhiều từ Hán Việt. Tuy nhiên, người học thường gặp trở ngại ở thanh điệu, chữ viết và phản xạ giao tiếp. Vì vậy, việc luyện tập thường xuyên, đặc biệt trong môi trường thực tế, là yếu tố then chốt.

Thúy Hà (SN 2004, ngụ tại Bắc Ninh), hiện là trợ lý phiên dịch tại một công ty thương mại Trung - Việt trong lĩnh vực gia công cơ khí, nhận thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung tại khu vực đang ở mức cao.

Thúy Hà trao đổi với đối tác nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Các doanh nghiệp liên tục tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung. Đặc biệt tại các đơn vị có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tỷ lệ nhân viên sử dụng ngôn ngữ này chiếm tới 70-80%”, Hà cho hay.

Theo Hà, yêu cầu đối với nhân sự biết tiếng Trung ở mức cơ bản không quá khắt khe, chỉ cần có khả năng giao tiếp và thái độ học hỏi. Tuy nhiên, với vị trí phiên dịch, tiêu chuẩn cao hơn, đòi hỏi vốn từ vựng đa lĩnh vực, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và kỹ năng giao tiếp tốt.

"Mức thu nhập của phiên dịch viên trong nhiều doanh nghiệp Trung Quốc dao động khoảng 13-18 triệu đồng/tháng ở cấp độ phổ thông.

Trong các doanh nghiệp này, hầu hết bộ phận đều cần nhân sự biết tiếng Trung, trong khi vị trí phiên dịch thường phục vụ cấp quản lý. Với doanh nghiệp Việt Nam, phiên dịch viên chủ yếu làm việc tại bộ phận kinh doanh hoặc phối hợp trực tiếp với chuyên gia nước ngoài", Thúy Hà nói.

Nhìn chung, cơ hội việc làm dành cho người biết tiếng Trung hiện rất rộng mở. Theo đánh giá của chị Hà, việc thông thạo ngôn ngữ này có thể giúp người lao động đạt mức thu nhập cao hơn 1,2-1,5 lần so với những người không biết tiếng Trung. Đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhu cầu nhân lực sử dụng ngôn ngữ này tiếp tục gia tăng.

“Ngay cả với người chưa có kinh nghiệm, chỉ cần biết tiếng Trung, mức lương khởi điểm cũng có thể từ 10 triệu đồng/tháng trở lên”, chị Trâm nhận định.