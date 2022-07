"Mua" suất ca trưởng đi làm việc tại Hàn Quốc, mất toi 330 triệu đồng

Sập "bẫy" lừa đảo đi Hàn Quốc

Hai vợ chồng không có việc làm, lại nuôi khát vọng đi xuất khẩu lao động nên khi có người giới thiệu tới bà Nguyễn Thị Hộ (SN 1951, trú TP Vinh, Nghệ An), chị Minh (quê Quảng Bình) liền đến gặp. Bà Hộ cam kết có thể lo cho vợ chồng chị Minh đi Đức. Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ bảo không thể xuất cảnh sang Đức, đồng thời hướng dẫn vợ chồng chị Minh đi Hàn Quốc.

Các bị hại trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc do Dương Thị Huê chủ mưu.

"Bà Hộ cam kết có đường dây uy tín, cầm visa trong tay là bay ngay. Tin tưởng bà Hộ, tôi đã nhiều lần đưa tiền mặt và đô-la, tổng cộng 338 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này vợ chồng tôi vay mượn, nghĩ đi được sang Hàn Quốc làm việc thì nhanh chóng trả hết nợ thôi. Không ngờ...", chị Minh kể.

Tương tự chị Minh, mong muốn con được đi Hàn Quốc nhanh gọn nên khi biết bà Hộ có đầu mối xuất khẩu lao động, bà Tám (quê Quảng Bình) liên hệ để nhờ cậy. Bà Hộ "chốt" chi phí 230 triệu đồng. Sau khi đóng đủ tiền theo yêu cầu của bà Hộ, con trai bà Tám được đưa ra một công ty có trụ sở ở Hà Nội tham gia vài buổi học, kèm cam kết sẽ đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Thông qua bạn bè giới thiệu, nghe tin bà Hộ có đầu mối đưa người đi Hàn Quốc mà không phải trải qua thi cử gắt gao, anh Phúc (trú ở Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng tìm đến. Tuy nhiên, người đàn ông này có nguyện vọng được làm... ca trưởng nên phải đóng 14.000 USD, tương đương gần 330 triệu đồng.

Sau nhiều lần hẹn tới hẹn lui, lùi lịch xuất cảnh với đủ lý do, anh Phúc, vợ chồng chị Minh và nhiều người khác mới biết mình bị lừa. Họ tìm bà Hộ để đòi lại tiền thì mới biết, người đứng đằng sau mọi chuyện là nữ giám đốc Dương Thị Huê (SN 1985, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Nữ giám đốc siêu lừa

Dương Thị Huệ là Giám đốc công ty TNHH Global Happiness Việt Nam, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Tuy nhiên, đến năm 2017, công ty liên tục làm ăn thua lỗ khiến nữ giám đốc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Nữ giám đốc siêu lừa đảo Dương Thị Huê.

Nhận thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc lớn, trong khi phía tuyển dụng lại yêu cầu cao về trình độ tay nghề, ngoại ngữ... khiến nhiều người có nhu cầu nhưng thi mãi không đậu, Huê "nổ" với bà Hộ là mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, chi phí 6.000 USD. Người lao động chỉ cần nộp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, hồ sơ và các bằng cấp hiện có, phần còn lại Huê sẽ lo ổn thỏa. Huê nói bà Hộ tìm người có nhu cầu, mỗi hồ sơ Huê sẽ trả "hoa hồng" từ 1.000-2.000USD.

Cũng chiêu thức này, Dương Thị Huê lôi kéo chị Nguyễn Thị Xuyến (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh và anh Đặng Hồng Sơn (SN 1982, trú tại Hà Nội) tham gia tuyển dụng người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc.

Để tạo lòng tin, Huê mời bà Hộ, chị Xuyến, anh Sơn đến trụ sở công ty mình tham quan. Thấy tại trụ sở công ty có nhiều người đang học tiếng Hàn, bà Hộ, chị Xuyến, anh Sơn càng tin tưởng và hỗ trợ đắc lực Huê trong việc tìm kiếm người lao động. Tuy nhiên, những người này thường cố tình nâng giá với người lao động để ăn chênh lệch.

Người lao động trình bày với hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về thủ đoạn lừa đảo mà mình mắc phải.

Huê đã một vài lần tổ chức cho người lao động đến trụ sở học định hướng, đồng thời "rót" vào tai họ những lời hứa hẹn về lịch trình xuất cảnh, cũng như công việc thu nhập cao đang chờ. Thậm chí, nữ giám đốc này còn đưa "mã code", visa cho bà Hộ, chị Xuyến, anh Sơn để chuyển cho các lao động sẵn sàng cho chuyến xuất cảnh đến miền đất hứa. Thực tế các giấy tờ này đều là giả.

Khi sự việc bị vỡ lỡ, bà Hộ vội vàng hoàn trả lại số tiền chênh lệch gần 900 triệu đồng đã thu của các lao động. Số tiền bà đã nộp cho Huê thì chưa lấy lại được. Bản thân bà cũng bị nữ giám đốc này lừa mất khoản tiền 65 triệu đồng đóng cho người cháu đi Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, trong vụ án này, từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2018 có 43 nạn nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... bị Dương Thị Huê lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn xác định được Dương Thị Huê liên quan đến 3 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, đang được Công an các tỉnh Bắc Giang, Quảng Bình điều tra làm rõ.