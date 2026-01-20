"Tàu sân bay" mang niềm vui Tết từ Hoàng Sa, Trường Sa về đất liền

Đầu tháng Chạp, đội tàu câu mực xà của ngư dân xã Bình Sơn và xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu về bến. Những chuyến tàu chở đầy ắp mực xà dường như báo hiệu một mùa Tết sung túc cho ngư dân địa phương.

Mỗi tàu câu mực xà có 35-40 thuyền viên. Tàu được lắp thêm các dàn tre để ngư dân có thể phơi mực ngay trên biển. Vì vậy khi nhìn từ trên cao, tàu câu mực có hình dạng giống như một "tàu sân bay" thu nhỏ.

Mực xà có vị mặn, khi phơi khô có vị đắng (Ảnh: Quốc Triều).

Một chuyến câu mực ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa kéo dài 2,5-3 tháng. Nghề câu mực xà cực nhọc, nguy hiểm nhưng bù lại giúp ngư dân có thu nhập cao.

Sau chuyến biển kéo dài hơn 2 tháng, ngư dân Nguyễn Quốc Tiến (xã Vạn Tường) câu được hàng tấn mực xà. Sau khi phơi khô, số mực này còn khoảng 600kg.

“Mực câu lên là phải phơi luôn trên tàu nếu không sẽ hư. Lần này tôi câu “trúng” nên được gần 600kg mực khô”, ngư dân Nguyễn Quốc Tiến cho biết.

Thương lái đang thu mua mực xà khô với giá 270.000 đồng/kg, cao hơn 50.000-70.000/kg so với các năm trước. Với giá mực này anh Nguyễn Quốc Tiến thu về hơn 160 triệu đồng.

“Sau khi trừ chi phí, chia phần cho chủ tàu thì tôi cũng còn được khoảng 100 triệu đồng”, ngư dân Tiến chia sẻ thêm.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu về bến bán mực xà (Ảnh: Quốc Triều).

Ngư dân Trần Tấn Dũng (xã Vạn Tường) cũng câu được hơn 600kg mực xà. Tàu vừa về bến thương lái đã thương thảo với ngư dân để chốt giá mua mực.

“Đợt này anh em nào câu cũng được nhiều, giá lại tăng cao nên ai cũng phấn khởi”, anh Trần Tuấn Dũng thông tin.

Theo ngư dân Dũng, nghề câu mực xà mang lại thu nhập khá cao nhưng rất nguy hiểm, cực nhọc. Mỗi ngư dân đi trên một thúng để câu mực xuyên đêm. Đến sáng ngư dân trở về tàu để sơ chế, phơi mực.

“Làm việc liên tục nhiều tháng trời trên biển nên ngư dân phải có sức khỏe tốt mới có thể theo nghề. Không chỉ vậy, thúng câu lênh đênh trên biển suốt đêm nên rất nguy hiểm. Nhiều người đã gặp tai nạn tử vong”, anh Dũng nói.

Bà Lê Thị Tuyết Lan, thương lái cho biết mực xà được mua xuất sang Trung Quốc, Thái Lan để chế biến thành thực phẩm khô.

“Mực xà rất mặn, khi phơi khô lại có vị đắng nên không chế biến thành các món ăn như các loại mực khác. Loại mực này chủ yếu được xuất sang Trung Quốc để chế biến, tẩm gia vị thành thực phẩm khô”, bà Lan thông tin.

Đội tàu câu mực xà của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Giá mực xà phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của các thị trường nước ngoài. Có năm mực xà chỉ có giá 150.000 đồng/kg, riêng năm nay nhu cầu của thị trường Trung Quốc, Thái Lan tăng cao nên giá cũng tăng.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết toàn xã có trên 100 tàu câu mực xà. Năm nay giá mực tăng rất cao mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngư dân địa phương.

"Các năm trước, vào tháng Chạp là ngư dân đưa tàu về bờ bán mực rồi đón Tết. Riêng năm nay giá mực xà tăng quá cao nên ngư dân tranh thủ ra khơi. Họ cố gắng đánh bắt chuyến cuối cùng kéo dài từ 15 đến 20 ngày để kiếm thêm thu nhập", ông Pháo nói thêm.