Ở tuổi 64, ông Hồ Văn Bưởi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, vẫn miệt mài với công việc bẻ cau, một nghề đã gắn bó với ông suốt 30 năm qua. Nhờ cây cau, vợ chồng ông đã nuôi dạy 5 người con trưởng thành và có cuộc sống ổn định.

Lão nông miền Tây bẻ cau "nhanh như chớp", người xem thán phục (Video: Bảo Kỳ).

Dụng cụ hành nghề của ông Bưởi chỉ vỏn vẹn một con dao và sợi dây nài. Ông cho biết, việc sử dụng nài để leo cây an toàn hơn so với sào móc, tránh được nguy hiểm từ dây điện và bảo vệ cây cau.

Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng, ông Bưởi cùng con trai rong ruổi trên chiếc xe máy, len lỏi vào các vườn cau để thu mua và tự tay bẻ cau, tiết kiệm chi phí nhân công. Với sợi dây nài, lão nông U70 bám chắc vào thân cây, leo thoăn thoắt lên ngọn chỉ trong vài phút, tựa như một "con nhện" lành nghề.

Cây cau, dù khó leo hơn dừa do thân trơn trượt, nhưng với kinh nghiệm 30 năm, ông Bưởi chỉ mất chưa đầy 5 phút để leo lên ngọn cây cao 15m và thu hoạch vài buồng cau.

Ông Bưởi chia sẻ với phóng viên Dân trí, từ 6h đến 9h sáng, ông có thể bẻ được 300-400kg cau tươi. Đối với ông, công việc này không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày.

"Hôm nào bận đi đám tiệc thì không bẻ cau chứ ngày nào không bẻ là mệt trong người", ông Bưởi cười nói.

Hiện tại, giá cau khá thấp, khoảng 6.000 đồng/kg. Tuy nhiên, năm ngoái, cau "sốt" giá, thương lái lùng sục tìm mua, ông Bưởi đã bán được 100.000 đồng/kg, thu về lợi nhuận đáng kể. Thời điểm cau đắt giá nhất thường rơi vào tháng 2-3 hàng năm.

Ông Bưởi hiện sở hữu 1ha trồng cau, trong đó 4.000m2 là đất của gia đình, còn lại ông thuê đất. Những lúc cau vào vụ hoặc giá tốt, ông cố gắng bẻ cau cả ngày để tăng thêm thu nhập.

Ở tuổi xế chiều, ông Bưởi vẫn giữ được sức khỏe tốt đáng kinh ngạc, ít ốm đau bệnh tật. Ông cho biết, dù trèo cây cau mỗi ngày nhưng đêm về hiếm khi đau lưng nhức mỏi. Thậm chí, nếu không được đi bẻ cau, ông lại cảm thấy mệt mỏi.

Ngoài trồng cau, lão nông Cần Thơ còn ươm cau giống, tạo thêm một nguồn thu nhập để duy trì sinh kế trong lúc cau không được giá.

Ông Nguyễn Văn Nhỉ, Trưởng ấp Trường Thọ, cho biết ông Bưởi được xem là "lão làng" và lớn tuổi nhất trong số những người bẻ cau ở ấp. Dù vậy, ông vẫn rất nhanh nhẹn và duy trì công việc mỗi ngày. "Mọi người ở đây còn kêu ông Bưởi là "vua khỉ" vì thấy ông leo cây cau thoăn thoắt. Trong buổi sáng ông có thể thu hoạch vài trăm ki-lo-gam cau là bình thường", ông Nhỉ nói thêm.

Cây cau không chiếm quá nhiều diện tích, nên bà con tận dụng phần đất bên dưới để xen canh nhiều loại nông sản khác như bưởi, vú sữa, chanh. Việc đa canh trên cùng một diện tích giúp bà con có nguồn thu nhập hấp dẫn và là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả của xã Nhơn Mỹ trong nhiều năm qua.