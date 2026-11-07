Đầu tháng 11, anh Nguyễn Đình Điệp (38 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tất bật hướng dẫn nhân công sơ chế tổ yến, đóng gói sản phẩm và quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

Để gây dựng được thương hiệu như hiện nay, anh Điệp đã trải qua không ít khó khăn khi bén duyên với nghề nuôi chim yến từ năm 2018. Ban đầu, anh tận dụng tầng 3 rộng 200m2 của căn nhà gia đình để dẫn dụ chim về làm tổ.

Anh Điệp chi tiền tỷ mua trang trại, xây nhà và đầu tư thiết bị dẫn dụ chim yến về nuôi (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tôi biết đến nghề nuôi yến qua những người bạn ở Đà Nẵng, Khánh Hòa và các tỉnh phía Nam. Nhận thấy điều kiện môi trường tại quê nhà phù hợp, tôi ban đầu chỉ muốn dẫn dụ chim về làm tổ để lấy yến bồi bổ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình", anh Điệp kể.

Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, anh dần gây dựng được đàn yến. Tuy nhiên, năm 2023, do thời tiết mưa rét kéo dài, đàn chim yến bị chết. Từ sự cố này, anh tích lũy thêm kinh nghiệm kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sống cho đàn chim.

Đầu năm 2025, khi đi qua thôn Bắc Thai, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh nhận thấy khu vực có không gian rộng, không khí thoáng mát và chim trời xuất hiện khá nhiều. Từ đó, anh Điệp quyết định đầu tư mua trang trại và xây dựng nhà nuôi yến.

Trên diện tích 12.000m2, anh xây dựng nhà yến gần 150m2, cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ dẫn dụ và duy trì đàn chim. Tổng vốn đầu tư trang trại, nhà yến và thiết bị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Theo anh Điệp, khác với chăn nuôi thông thường, người nuôi yến không phải mua con giống hay cung cấp thức ăn. Chim tự tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên, người nuôi chủ yếu tạo môi trường phù hợp để chúng tìm đến cư trú, làm tổ và sinh sản.

Chim yến bay về làm tổ (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong đó, hệ thống âm thanh có vai trò quan trọng để dẫn dụ chim. Nhà yến được thiết kế hạn chế ánh sáng, lắp đặt máy tạo ẩm, thiết bị theo dõi nhiệt độ và độ ẩm. Các thanh gỗ làm tổ cũng được bố trí khoa học, tạo điểm bám thuận lợi cho chim sinh sống.

"Nuôi yến không tốn tiền mua con giống hay thức ăn nhưng người làm nghề phải có kiến thức, nắm vững kỹ thuật. Chỉ cần môi trường sống không phù hợp, đàn chim có thể bỏ đi hoặc chết hàng loạt", anh Điệp chia sẻ.

Sau thời gian đầu tư, đàn yến đã tìm đến làm tổ và sinh sản. Theo anh, chim thường về nhiều vào tháng 4-5, cũng là thời điểm đàn phát triển mạnh, chim non trưởng thành rồi tách đàn.

Không chỉ dừng ở việc thu hoạch tổ yến thô, anh Điệp còn đầu tư chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Từ đầu năm nay, anh bỏ gần 200 triệu đồng mua máy sấy lạnh, thiết bị hút ẩm và đóng gói. Quy trình sấy được kiểm soát ở nhiệt độ 38-42 độ C nhằm bảo đảm chất lượng tổ yến.

Anh Điệp phát triển mô hình nuôi, chế biến các sản phẩm từ tổ yến để bán ra thị trường (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Điệp hiện thuê 2 lao động tham gia sơ chế, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, đăng ký thương hiệu trước khi đưa ra thị trường. Các dòng sản phẩm được cơ sở của anh phát triển gồm tổ yến nguyên bản và yến chưng kết hợp táo đỏ, hạt chia. Anh cũng xây dựng kênh TikTok và các nền tảng số để quảng bá, tiếp cận khách hàng.

Theo tính toán của anh Điệp, trung bình 10 tổ yến thu được 100g thành phẩm. Với giá bán 1,8-2 triệu đồng/100g, nếu đàn chim phát triển ổn định, doanh thu mỗi năm có thể đạt gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, đánh giá mô hình nuôi chim yến của anh Điệp phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Việc ứng dụng công nghệ dẫn dụ, kiểm soát môi trường nuôi và đầu tư chế biến sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng sinh kế mới cho người dân.