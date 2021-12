Lao động hợp đồng trong lực lượng công an phải là công dân Việt Nam

Dân trí Dự thảo Thông tư về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục tuyển, ký kết, sử dụng lao động hợp đồng...

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân. Trong đó quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục tuyển, ký kết, sử dụng lao động hợp đồng tại các, đơn vị trực thuộc Bộ, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

Về tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, dự thảo quy định tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.

Gặp mặt chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam đối với một số nữ lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.

Về tuổi đời, đối với người lao động hưởng lương ngân sách Nhà nước là từ đủ 18 tuổi trở lên. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành.

Về trình độ chuyên môn, người lao động phải có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Không tuyển lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên và đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn chính trị.

Dự thảo đề xuất đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính: Trên cơ sở yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tính toán số lượng lao động và yêu cầu về trình độ chuyên môn, tay nghề để ký kết hợp đồng lao động với người lao động, nhưng không được trái với các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Đối với công an đơn vị, địa phương, việc ký kết hợp đồng với người lao động phải bảo đảm các điều kiện sau: Đúng số lượng của từng loại hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền duyệt; Người lao động bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và là người trúng tuyển trong đợt tuyển lao động của Công an đơn vị, địa phương theo quy định.

Có 2 loại hợp đồng lao động đó là hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách Nhà nước tại công an đơn vị, địa phương do thủ trưởng công an đơn vị, địa phương trực tiếp ký kết với người lao động.

Hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính do giám đốc doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp ký kết với người lao động.

Quang Phong