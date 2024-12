Làm tiệc kín xa xỉ, đầu bếp tiết lộ những thói quen lạ của người giàu

Thuê "đầu bếp nghệ sĩ" nấu ăn

Đúng giờ hẹn, nhóm của đầu bếp Nguyễn Thế Hiển (ngụ tại TP Hà Nội) có mặt tại căn biệt thự rộng lớn. Bước vào căn bếp với toàn nội thất đắt tiền, nhóm của anh tự nhắc nhau phải cẩn thận và tỉ mỉ hết mức.

Để kịp chuẩn bị và chu toàn bữa tiệc riêng tư cho nhóm khách 10-15 người, anh Hiển chia sẻ, đội ngũ luôn phải có đủ 2 đầu bếp và 2 chuyên viên phụ trách phục vụ tại bàn.

Là đầu bếp với 10 năm kinh nghiệm, anh Hiển cho hay công việc này đòi hỏi tính thẩm mỹ, tỉ mỉ, tinh tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi đến nhà gia chủ, nhóm mất 1 ngày để tư vấn dịch vụ, tham khảo sở thích, yêu cầu đặc biệt của khách hàng, lên thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu cho những món ăn độc đáo. Sau khi chốt được khung của bữa tiệc, anh Hiển và đội ngũ sẽ đến trang trí, chuẩn bị từ bàn ghế, nến, hoa cho tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất để gia chủ tự tin đón khách.

Theo anh Hiển, dịch vụ này được gọi là home catering service - hình thức cung cấp dịch vụ ăn uống theo yêu cầu của khách hàng tại nhà ở.

Tùy theo yêu cầu của gia chủ, đầu bếp Hiển và đội ngũ sẽ chuẩn bị không gian tiệc phù hợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tùy theo yêu cầu của gia chủ, mỗi bữa tiệc sẽ có chi phí là 1-3 triệu đồng/khách tham dự. Với mức giá cao, anh Hiển cho hay, những bữa tiệc kín kiểu này đòi hỏi sự chỉn chủ trong phục vụ và sự tinh tế, thẩm mỹ, cùng tay nghề chuyên nghiệp của đầu bếp. Không gian thiết kế phải đảm bảo sự riêng tư, ấm cúng.

Thực khách ngoài thưởng thức món ăn, trò chuyện cùng nhau thì cũng có nhu cầu giao tiếp với đầu bếp. Vì thế, đội ngũ của anh Hiển còn phải có kỹ năng trò chuyện, dẫn dắt sao cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hứng thú chiêm ngưỡng màn nấu ăn như một môn nghệ thuật.

Công việc mang lại thu nhập cao đồng nghĩa với yêu cầu về sự tập trung, đầu tư chỉn chu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Các buổi tiệc thường diễn ra vào cuối tuần, nên trung bình tôi sẽ tổ chức khoảng 3 tiệc/tuần. Mùa vụ cao điểm thì số lượng tiệc tổ chức trong tuần có thể nhiều hơn", anh Hiển nói.

Đầu bếp Hiển nhận định công việc này rất vất vả.

"Làm việc trong môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản thân không tránh khỏi áp lực. Thế nhưng, nhờ như vậy, mỗi chúng tôi mới có thể trở nên tốt hơn. Những vị khách tôi gặp đều là những người rất thành đạt. Các đối nhân xử thế, ăn uống, trò chuyện, kiến thức và trải nghiệm của họ khiến tôi học hỏi được rất nhiều", anh Hiển bộc bạch.

Lối ăn uống kỳ lạ của giới thượng lưu

Không chỉ tại Việt Nam, home catering service hay private chef (đầu bếp riêng) là nghề vốn có tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Những người làm công việc này có thể kiếm thu nhập cao, nhờ vào tính chất đắt đỏ, sang trọng của dịch vụ.

Theo Payscale, mức lương của một đầu bếp riêng tại Mỹ thường dao động từ 35.000 đến 200.000 USD/năm (tương đương với khoảng 890 triệu - 5 tỷ đồng). Tại Anh, người làm nghề này có thể kiếm được 20.000 - 110.000 bảng Anh (tức 636 triệu - 3,4 tỷ đồng).

Nghề đầu bếp riêng có thể mang đến thu nhập rất cao (Ảnh minh họa: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ trên tờ The Standard, một đầu bếp riêng cho các gia đình giàu có ở Thung lũng Silicon (Mỹ) cho hay anh từng chứng kiến nhiều sở thích và lối ăn uống kỳ lạ của giới thượng lưu.

Một số người rất kén chọn, chẳng hạn như việc không ăn cà chua nếu qua mùa hè. Có người thích cảm giác uống nước ngọt khi còn lạnh, nên chỉ nhấp vài ngụm đầu tiên rồi bỏ.

Theo đó, để đặt tiệc, gia chủ cũng cần cung cấp cho đầu bếp danh sách những vị khách tham gia bữa tiệc và thông tin về nhu cầu ăn uống, giới hạn lượng calo, tình trạng dị ứng với thực phẩm, quy định về thành phần chính xác đến từng gam.

Song khách hàng có quyền đổi ý ngay sát giờ mở tiệc nên đầu bếp phải nhanh nhạy, chuẩn bị trước phương án dự phòng.

"Một số khách hàng còn yêu cầu tôi phải đun nước nóng đúng 180 độ C, sau đó làm nguội xuống còn 120 độ C rồi mới được châm trà. Trà phải được ngâm trong 3 phút 15 giây và tiếp tục được làm nguội còn 70 độ C. Có lần, tôi bị trưởng phòng nhân sự trong công ty của gia chủ gọi phàn nàn vì lon nước trong tủ lạnh không hướng nhãn hiệu ra phía trước", đầu bếp này nói.

Những người cung cấp dịch vụ hạng sang còn phải hiểu thời điểm cần tránh mặt để tạo sự riêng tư cho gia chủ, nhưng vẫn phải có mặt ngay lập tức để đón nhu cầu, phục vụ.

"Nhiệm vụ của tôi không đơn thuần là đầu bếp, mà còn phải biết kỹ năng giao tiếp, làm được công việc của quản gia, nhân viên pha chế, thậm chí là tài xế. Nhận thu nhập rất cao đồng nghĩa với việc bạn phải có thêm nhiều kỹ năng như vậy để làm hài lòng gia chủ", người này chia sẻ.

Cindy Race, một đầu bếp riêng cho giới thượng lưu ở Thung lũng Silicon, nhớ lại khoảnh khắc khiến cô nhận ra khoảng cách giữa mình và gia chủ.

"Họ nhiều tiền đến mức thuê người đánh răng cho chó bằng kem đánh răng có vị gà, thứ tôi chưa từng nghe nói trước đó", Cindy kể.