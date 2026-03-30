Kỹ sư nông nghiệp bỏ việc lương cao, ổn định về quê trồng ổi, thu tiền tỷ

Từng có công việc đáng mơ ước với mức lương 17 triệu đồng/tháng tại Lào, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Văn Thành (SN 1989, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã quyết định từ bỏ tất cả để trở về quê hương, khởi nghiệp với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp và gặt hái thành công rực rỡ.

Tốt nghiệp Trường đại học Nông Lâm Huế, anh Thành từng là kỹ sư nông nghiệp làm việc cho một tập đoàn lớn của Việt Nam tại Lào. Sau đó, anh về nước và công tác tại UBND xã Hạ Sơn (nay là xã Quỳ Hợp).

Anh Nguyễn Văn Thành kiểm tra vườn ổi không hạt đang vào vụ thu hoạch (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, với khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh đã đưa ra quyết định táo bạo là rời bỏ công việc ổn định để tập trung phát triển kinh tế trang trại.

Năm 2013, anh Thành bắt đầu hành trình khởi nghiệp với 50 cây ổi không hạt. Những ngày đầu đầy khó khăn khi cây không cho quả, khiến anh nhiều lần rơi vào bế tắc. "Làm nông nghiệp nếu biết áp dụng khoa học kỹ thuật, làm bài bản hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên quê hương", anh Thành chia sẻ.

Theo anh Thành, ổi không hạt là loại cây "khó tính", đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc, phân bón, nguồn nước phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. "Thời gian đầu gần như thất bại hoàn toàn. Nhưng càng làm, tôi càng hiểu cây và dần hoàn thiện kỹ thuật", anh Thành nói.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh Thành tập trung phát triển 2 giống chủ lực là ổi không hạt, ổi lê Đài Loan. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc khoa học, vườn ổi của anh bắt đầu cho năng suất ổn định, chất lượng quả đồng đều nên được thị trường ưa chuộng.

Bà Phạm Thị Mai Hiên, chuyên viên nông nghiệp Phòng Kinh tế xã Quỳ Hợp, thăm mô hình trồng ổi của gia đình anh Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Phạm Thị Mai Hiên, chuyên viên nông nghiệp Phòng Kinh tế xã Quỳ Hợp, đánh giá cao mô hình trồng ổi của anh Thành: "Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là mô hình cần được nhân rộng vì mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người dân".

Hiện nay, vườn ổi của anh Thành đạt sản lượng khoảng 40 tấn quả mỗi năm. Với giá bán cao nhất lên tới 27.000 đồng/kg, riêng ổi đã mang về nguồn thu hơn 600 triệu đồng/năm. Anh còn chủ động bán lẻ qua mạng xã hội, vận chuyển đi khắp cả nước, giúp tăng giá trị sản phẩm.

Vườn ổi của gia đình anh Thành cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không dừng lại ở trồng ổi, trang trại của anh Thành còn phát triển chăn nuôi lợn nái quy mô 40 con. Mỗi năm, đàn lợn sinh sản 2 lứa, tổng số khoảng 800 con giống. Với giá bán trung bình 2,2 triệu đồng/con (trọng lượng khoảng 7kg), chăn nuôi lợn mang lại nguồn thu đáng kể.

Nhờ kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, mô hình kinh tế tổng hợp của anh Nguyễn Văn Thành đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.