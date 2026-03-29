Rời vô lăng đến với nghề mới, nam tài xế kiếm nhẹ 200 triệu đồng mỗi năm

Sáng sớm tinh mơ, khi nhiều người còn say giấc, anh Lê Thanh Tâm (41 tuổi, thôn 9, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) đã tất bật dọn dẹp chuồng trại, chuẩn bị thu hoạch gần 1 tấn lươn thương phẩm. Đây là thành quả của mô hình nuôi lươn, ếch không bùn mà anh đã mạnh dạn đầu tư sau khi từ bỏ công việc tài xế.

Anh Tâm chia sẻ: “Năm ngoái, tôi kiếm khoảng 120 triệu đồng từ nuôi lươn, ếch. Hiện 3 ao lươn bắt đầu xuất bán, nếu thuận lợi, đợt này cũng thu về hơn 100 triệu đồng”.

Anh Tâm dám từ bỏ công việc cũ để tìm nguồn sinh kế bền vững cho gia đình (Ảnh: Hạnh Linh).

Trước đây, anh Tâm từng là tài xế với mức thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau một lần tham quan mô hình nuôi lươn, ếch không bùn của bạn, anh đã nung nấu ý định rẽ hướng. “Thời gian đầu, tôi cũng lo thua lỗ, không có tiền nuôi con ăn học. Nhưng đã làm thì phải quyết tâm và kiên trì học hỏi”, anh Tâm chia sẻ.

Đầu năm 2025, anh Tâm mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua con giống và bắt tay vào nuôi lươn, ếch theo phương pháp mới. Không chỉ học hỏi từ bạn bè, anh còn tự tìm hiểu kỹ thuật qua mạng Internet, từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau hơn 3 tháng, anh thu lứa ếch đầu tiên; khoảng 10 tháng sau, lươn cũng cho thu hoạch, tạo nguồn lợi nhuận nối tiếp.

Lươn được nuôi bằng phương pháp mới nhanh lớn, có thể cho thu hoạch sau 10 tháng nuôi (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo anh Tâm, mô hình này có nhiều ưu điểm, đặc biệt là không tốn nhiều công chăm sóc. Mỗi ngày, anh chỉ dành khoảng một giờ vào buổi sáng và tối để thay nước, cho lươn ăn bằng cám công nghiệp. Với ếch, việc chăm sóc còn đơn giản hơn, chỉ cần cho ăn 2 lần/ngày và 2 ngày mới phải thay nước.

Trong quá trình nuôi, anh Tâm đặc biệt chú trọng kiểm soát môi trường nước và chất lượng con giống. Bể nuôi luôn được giữ sạch, thay nước định kỳ, duy trì độ pH ổn định để hạn chế dịch bệnh. Con giống được chọn kỹ, đồng đều kích cỡ, giúp giảm hao hụt.

Anh cũng thường xuyên quan sát vật nuôi, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời. Nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật, đàn lươn, ếch của gia đình sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao.

“Hiện giá ếch 60.000 đồng/kg, lươn 150.000-170.000 đồng/kg. Nếu thuận lợi, năm nay gia đình tôi có thể thu về hơn 200 triệu đồng từ mô hình này”, anh Tâm phấn khởi cho biết.

Năm ngoái anh Tâm xuất bán hơn 1 tấn ếch, thu về 60 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ mang lại thu nhập, công việc mới còn giúp anh Tâm có thêm thời gian cho gia đình. Trong khi vợ đi làm công nhân, anh ở nhà chăm sóc con cái và phát triển kinh tế, tạo ra hai nguồn thu song song, giảm bớt áp lực chi tiêu.

“Việc chăn nuôi khá nhàn, tôi nghĩ sau này hết tuổi lao động vẫn có thể duy trì để có thêm thu nhập, không phụ thuộc vào con cái”, anh Tâm chia sẻ. Thời gian tới, anh dự định mở rộng quy mô, nuôi thêm cua và cải tạo chuồng nuôi lợn để đa dạng nguồn thu, giảm rủi ro.

Bà Lê Thị Thùy, Trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc, nhận định anh Lê Thanh Tâm là một trong những nông dân “dám nghĩ, dám làm”, mạnh dạn rời công việc cũ để thử sức với hướng chăn nuôi mới.

“Sau hơn một năm, mô hình chăn nuôi của anh Tâm bước đầu cho hiệu quả tích cực. Đây không chỉ là cách làm mới phù hợp điều kiện địa phương mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ngay tại quê nhà”, bà Thùy nhấn mạnh.