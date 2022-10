Ông Lê Hải (57 tuổi, người chèo ghe du lịch tại Hội An) cho hay, do nhu cầu khách tham quan phố cổ mùa lụt nên ông cùng con trai mang ghe ra phục vụ. "Tôi chèo thuyền từ 8h sáng đến 17h chiều, chủ yếu quanh trong khu vực phố cổ để đảm bảo an toàn. Mỗi ngày tôi có thể kiếm từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu may mắn", ông Hải nói (Ảnh: Ngô Linh).