Hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng sinh kế, nhiều hộ dân Krông Nô thoát nghèo

Những năm gần đây, xã Krông Nô tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững, lấy việc khơi dậy ý chí tự lực của người dân làm trọng tâm. Cùng với các chính sách an sinh, địa phương ưu tiên hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ các nguồn vốn giảm nghèo, từ năm 2023 đến nay, xã đã hỗ trợ 40 con bò giống với tổng kinh phí 990 triệu đồng; trao tặng gần 1.400 con giống gà chọi lai, ngan và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi ban đầu trị giá gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, 49 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau. Các chính sách như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ đất sản xuất, tiền điện sinh hoạt và tổ chức tập huấn trồng trọt, chăn nuôi góp phần giúp người dân giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Krông Nô ưu tiên hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Hiệu quả của các chương trình được thể hiện rõ qua những câu chuyện cụ thể. Gia đình ông Nông Văn Dự (buôn Plôm) từng rơi vào cảnh thiếu vốn, sản xuất manh mún. Sau khi vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo để cải tạo vườn cây, đầu tư chăn nuôi, chỉ sau ba năm, gia đình ông đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn.

Tương tự, gia đình anh Hoàng Văn Duẩn (dân tộc Tày) vay 50 triệu đồng để trồng cà phê, cây ăn trái, chăn nuôi gia cầm. Hiện nay, với 2ha cà phê và sầu riêng, mỗi năm gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ “cần câu”, các chương trình giảm nghèo ở Krông Nô đang góp phần tạo động lực để người dân chủ động vươn lên.